我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家說28和這些彩券號碼 出現機率最高

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

山西1奔馳女司機輾壓2兒童…警稱：駛離 網疑：上面有人

中國新聞組／北京5日電
賓士車撞上男童瞬間。（視頻截圖）
賓士車撞上男童瞬間。（視頻截圖）

山西近日發生一輛奔馳SUV撞倒兩名在路邊玩耍兒童事件，據監控視頻，奔馳車駛離停車場時撞倒兩童，女司機未下車查看又繼續倒車，二度碾壓被撞學童後加速駛離，其中一名學童因傷重在ICU治療。奔馳女司機2次碾壓學童引發輿論譁然，警方稱女司機已投案，並「排除主觀故意」，但通篇未提「肇事逃逸」，引來「女司機上面有人」的質疑。

綜合百姓關注、央廣網報導，事發在4月3日，山西忻州保德縣，監控視頻顯示，事故發生前，幾名成年人上了奔馳車後，三名孩子隨即跑到車輛附近蹲地玩耍，此時女司機啟動車輛準備駛離停車場時撞倒兩名孩子，但司機並未下車查看，而是選擇了倒車，導致孩子遭到二次碾壓。隨後，肇事車輛稍作停留便駛離了現場。視頻引來大批網民質疑奔馳司機惡意輾壓，故意行兇。

輿論發酵後，4月4日，保德縣公安局交通警察大隊就此事件發布警情通報稱，2024年4月3日13時45分許，代某某（女）駕駛陜K43G33號奔馳越野車在保德縣東關鎮沙溝小區2號院內，碰撞碾壓蹲在院內玩耍的兒童王某某（6周歲）、馬某某（9周歲），造成王某某、馬某某受傷。事故發生後代某某駕車駛離現場。

目前，王某某輕微受傷，正在山西省兒童醫院留院觀察，馬某某傷勢較重正在陜西省榆林市第二人民醫院救治。代某某已投案接受調查，案件在進一步取證調查中。

賓士車連撞了兩學童。（取材自知乎）
賓士車連撞了兩學童。（取材自知乎）

保德縣交警大隊工作人員稍後又二度表示，受傷較重小孩目前仍在重症監護室治療，另一名小孩腿部受傷還在檢查。當事女司機手續齊全，人有證車有戶，已到案做了筆錄。發生事故後該司機未及時發現，經調查已排除其主觀故意傷害的可能。「假如兩個孩子生命體徵平穩，都沒事的話，就是個普通交通事故。」

男童被撞倒地不起。（視頻截圖）
男童被撞倒地不起。（視頻截圖）

由於奔馳車在撞倒學童後曾略停車，而且從視頻看撞擊力道並不小，警方通報不僅未提肇事逃逸，甚至還稱可能會是個普通交通事故，這讓許多網民無法接受，紛紛怒批：「駛離？不是逃逸？」「喲，這時候『肇事逃逸』4個字燙嘴嗎？撞了孩子有特殊待遇嗎？還『駛離』」「奔馳車撞人後明顯頓了一下，又不是視線盲區，我就不信這樣都不知道」「這通報春秋筆法，用詞考究，不禁懷疑奔馳女司機上面有人」「看這小孩父母的能力了」。

馬某某 SUV

上一則

南通祭祀燒2000元大別墅 進價300 揭殯葬暴利生意

下一則

猴疱疹襲香港 郊野公園續見人猴接觸 有人帶棍自保

延伸閱讀

廣東奔馳插隊事件反轉 奇瑞車主道歉 認駕駛不是老媽媽

廣東奔馳插隊事件反轉 奇瑞車主道歉 認駕駛不是老媽媽
「繁花」後地位大不同…唐嫣典禮座位緊靠C位 輾壓85花

「繁花」後地位大不同…唐嫣典禮座位緊靠C位 輾壓85花
35歲男尋親20年 生父竟是微信好友也曾吐露「想兒子」

35歲男尋親20年 生父竟是微信好友也曾吐露「想兒子」
大風、大霧、沙塵暴夾擊 北京空氣已達嚴重汙染

大風、大霧、沙塵暴夾擊 北京空氣已達嚴重汙染

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30
小米28日晚間舉行發表會，宣布SU7純電動汽車正式上市，成為全球首家自主研發製造智慧汽車的手機大廠，在中國引發轟動。圖為3月25日，小米汽車旗艦店在北京正式開業，展示SU7。（中新社）

小米汽車虧錢賣硬拚特斯拉 雷軍圓夢：沒想到連蘋果都放棄了造車

2024-03-28 20:40
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
「三體」海報。（取材自IMDb）

科幻小說「三體」改編成網飛新劇 衝擊中國尺度

2024-03-28 02:00

超人氣

更多 >
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食

安檢局：非法中國海產「魚扣」流入市面 扔棄勿食
川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」
餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑
教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病

教學樓致癌物超標38倍 北卡州大150名師生罹癌、患病