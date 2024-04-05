山西1奔馳女司機輾壓2兒童…警稱：駛離 網疑：上面有人

賓士車撞上男童瞬間。（視頻截圖）

山西近日發生一輛奔馳SUV 撞倒兩名在路邊玩耍兒童事件，據監控視頻，奔馳車駛離停車場時撞倒兩童，女司機未下車查看又繼續倒車，二度碾壓被撞學童後加速駛離，其中一名學童因傷重在ICU治療。奔馳女司機2次碾壓學童引發輿論譁然，警方稱女司機已投案，並「排除主觀故意」，但通篇未提「肇事逃逸」，引來「女司機上面有人」的質疑。

綜合百姓關注、央廣網報導，事發在4月3日，山西忻州保德縣，監控視頻顯示，事故發生前，幾名成年人上了奔馳車後，三名孩子隨即跑到車輛附近蹲地玩耍，此時女司機啟動車輛準備駛離停車場時撞倒兩名孩子，但司機並未下車查看，而是選擇了倒車，導致孩子遭到二次碾壓。隨後，肇事車輛稍作停留便駛離了現場。視頻引來大批網民質疑奔馳司機惡意輾壓，故意行兇。

輿論發酵後，4月4日，保德縣公安局交通警察大隊就此事件發布警情通報稱，2024年4月3日13時45分許，代某某（女）駕駛陜K43G33號奔馳越野車在保德縣東關鎮沙溝小區2號院內，碰撞碾壓蹲在院內玩耍的兒童王某某（6周歲）、馬某某 （9周歲），造成王某某、馬某某受傷。事故發生後代某某駕車駛離現場。

目前，王某某輕微受傷，正在山西省兒童醫院留院觀察，馬某某傷勢較重正在陜西省榆林市第二人民醫院救治。代某某已投案接受調查，案件在進一步取證調查中。

賓士車連撞了兩學童。（取材自知乎）

保德縣交警大隊工作人員稍後又二度表示，受傷較重小孩目前仍在重症監護室治療，另一名小孩腿部受傷還在檢查。當事女司機手續齊全，人有證車有戶，已到案做了筆錄。發生事故後該司機未及時發現，經調查已排除其主觀故意傷害的可能。「假如兩個孩子生命體徵平穩，都沒事的話，就是個普通交通事故。」

男童被撞倒地不起。（視頻截圖）

由於奔馳車在撞倒學童後曾略停車，而且從視頻看撞擊力道並不小，警方通報不僅未提肇事逃逸，甚至還稱可能會是個普通交通事故，這讓許多網民無法接受，紛紛怒批：「駛離？不是逃逸？」「喲，這時候『肇事逃逸』4個字燙嘴嗎？撞了孩子有特殊待遇嗎？還『駛離』」「奔馳車撞人後明顯頓了一下，又不是視線盲區，我就不信這樣都不知道」「這通報春秋筆法，用詞考究，不禁懷疑奔馳女司機上面有人」「看這小孩父母的能力了」。