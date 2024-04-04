唐山案翻版 川2少女拒陌生男要求陪酒 被痛毆滿臉是血

倆16歲女生拒絕男子陪酒要求，被打得滿臉是血。（取材自經視直播）

四川省兩名少女日前在內江市一間餐館吃消夜時，鄰桌陌生男子要求女子過去陪酒，兩名少女不從，竟被打得滿臉是血，儼然是兩年前「唐山事件」重演。當地警方宣稱，打人男子已被逮捕。

來源：YouTube

經視直播報導，有網民爆料3日在內江市東興區萬達廣場旁的一家牛肉粉店裡，兩名未成年女孩淩晨就餐時，被一名男子騷擾，繼而發生口角和肢體衝突。

影片顯示，當時牛肉粉店裡有幾桌客人在用餐，其中一桌是三名男顧客，另一桌是兩名女顧客。4時07分，三名男顧客中身穿黑色衣服的男子起身走向兩名女顧客，並坐下來與兩名女顧客一番交談後，黑衣男子突然揮拳打向兩名女子。隨即，同桌的另一位女子起身用腿踢向黑衣男子還擊，之後，兩女子先後遭到了黑衣男子的拳腳打擊。最終，雙方被店內工作人員拉開。

其中一名女孩小李表示，她今年16歲，與閨密同歲，「當時一名陌生的黑衣男子過來搭訕，突然說要幫我們買單，我們說不需要，他讓我們過去陪他們喝酒，我們不同意」，為了支走該男子，她故意說：「我們就說喝酒可以，你拿10萬元人民幣出來。當時是抱著一種開玩笑、拒絕的心理，想著這樣他就不會來騷擾我們了。」

小李的閨密被打得滿臉是血。（取材自經視直播／受訪者供圖）

也許這句話惹怒了男子，小李說，男子開始惡語相向，接著突然雙手開弓，對小李和閨密動手。「一直追著我打，打了我的頭，踢到我的肚子了，我閨密被他打得滿臉都是血。」小李說，打完人後，涉事黑衣男子還威脅她們，如果敢報警就砍死她們，後在店員和男子同行朋友的勸阻下，該男子才停下手來，並和同行朋友離開，小李和閨密隨即報了警。

內江市桐梓壩派出所民警表示，已經看到了網上的影片，並接到女生報警，現在正在開展調查。