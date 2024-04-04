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又現天價離婚 銘利達董事長前妻分走18億 市場憂繞道減持

中國新聞組／北京4日電
圖為2022年深圳市銘利達精密技術股份有限公司（簡稱「銘利達」）董事長兼總經理陶誠到訪力勁集團深圳領威科技有限公司，簽署批量採購協議時所拍攝。（取材自微博）
圖為2022年深圳市銘利達精密技術股份有限公司（簡稱「銘利達」）董事長兼總經理陶誠到訪力勁集團深圳領威科技有限公司，簽署批量採購協議時所拍攝。（取材自微博）

A股又現天價分手費。上市未滿兩年，銘利達突然宣布實控人、董事長兼總經理陶誠和盧萍芳夫婦離婚，盧萍芳分走價值近18億元（人民幣，下同）的股票。儘管銘利達表示，實控人離婚消息不會導致公司實際控制人發生變化，不涉及公司控制權變更，仍引發了市場對繞道減持的擔憂，銘利達3日在股市低開低走，收跌6.33%。

紅星新聞報導，銘利達2日晚公告，近日收到實際控制人陶誠和盧萍芳的通知，經友好協商，二人已解除婚姻關係，並就離婚財產分割事宜作出相關安排。陶誠擬將其直接持有的公司1087.49萬股股票和持有的達磊投資41.44%的股權（間接對應公司6336.48萬股股票）分割過戶給盧萍芳。以4月2日收盤價每股24.18元，以上股票價值約17.95億元。

此前，陶誠通過直接持股和間接持股的方式合計持有公司約1.80億股股票，占公司總股本的44.92%。

分割完成後，陶誠不再直接持有公司股票，通過持有達磊投資53.56%股權間接持有公司8188.43萬股股票，占公司總股本的20.47%；並通過持有賽銘投資64.74%出資份額和賽騰投資71.31%出資份額，合計間接持有公司1.05億股股票，占公司總股本的26.36%。

盧萍芳則通過直接和間接的方式合計持有公司8188.43萬股，占公司總股本的20.47%。前述持股均為首發前股份，目前仍處於限售期。

銘利達表示，陶誠和盧萍芳股權變動後仍為一致行動人，不會導致公司實際控制人發生變化，不涉及公司控制權變更。不過，實控人離婚的消息，仍引發了市場對繞道減持的擔憂。4月3日，銘利達低開低走，收跌6.33%，報每股22.65元。

資料顯示，銘利達主要從事精密結構件製造行業，主要產品包括各工藝精密結構件和模具，應用領域主要包括光伏、儲能、安防、新能源汽車以及消費電子等。2023年前三季度，銘利達實現營收31.41億元，同比增長51%；凈利潤2.92億元，同比增長32%。

財聯社報導，在半個月前的3月15日，證監會剛發布「關於加強上市公司監管的意見（試行）」，要對通過離婚、質押平倉等方式繞道減持的行為嚴格監管。今年以來，據不完全統計，此前還有長春高新、麗人麗妝和可靠股份發布天價離婚分手費公告。

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