南昌3居民連人帶床被吹墜樓亡 疑是廉價裝修的「串串房」惹禍

事發現場。（取材自大眾日報）

江西南昌3名居民近日在對流天氣中從高樓住處被吹墜樓身亡，其所住的偉夢清水灣小區房屋，經業內判斷，可能是由房販子廉價裝修改裝以賺取暴利的「串串房」，精裝修後風格看來精美華麗，但隱患多多。不僅落地窗僅使用泡沫膠固定，在大風中不堪一擊的窗戶也可能是房販子偷工減料、使用廉價建材所致，且前後裝修僅花了3個月。

3月31日凌晨，江西省南昌市出現大風雷電和強降雨天氣，造成4人遇難10餘人受傷。南昌縣偉夢清水灣小區臨峰香閣3幢有3人被大風吹落墜亡。3幢20樓，64歲奶奶和11歲孫子連人帶席夢斯床墊被大風從家中吹出墜落。11樓，一位60歲阿姨從家中墜落。

據大眾新聞報導，業內判斷，墜亡者所住房屋極有可能是由房販子廉價裝修改裝的「串串房」，也被稱為「陷阱房」「販子房」。

據霍先生（化名）介紹，這類房屋由「房販子」低價購入後，以極短工期並使用質量堪憂的建築材料裝修後加價售出，中介人員由此獲得較高差價。精裝修後的「串串房」風格精美華麗，家裝水電一般配備齊全，但「看得見的地方都用嶄新漂亮的，看不見的地方使勁省錢。」因甲醛含量極高，還被稱為「白血病套房」。

其中，致使祖孫2人連人帶床墊被吹墜樓的20樓高層房屋，經當地房產業內人士查詢內部信息得知，該房2015年竣工，後疑於2021年5月至8月，3個月內改裝趕工完成並出售，「5月份還是一個毛坯的狀態，8月份就變成了精裝修的狀態。」

此外，霍先生稱，據先前報導視頻判斷，20樓房主表示購買時該房已是裝修完成狀態，房屋陽台改裝落地窗，但未打封窗螺絲，僅使用泡沫膠固定，在大風中不堪一擊的窗戶便可能是由房販子偷工減料、使用廉價建材所致。

另一南昌資深房產從業者方先生（化名）表示，「串串房」可以偷工減料的細節很多，某一原料與正常家裝的價差可達四五倍，但外觀反而會讓購房者覺得「超出預期」。

另據霍先生透露，目前這類房屋尚處於監管空白，除正規中介機構外，還有部分炒房客專門倒賣此類房屋，曾有一套一樓帶院子的房子，由房販子以100萬（人民幣，下同）買入，後以160萬賣出，利潤 驚人。

他表示，偉夢清水灣等小區早期配套設施不完備，房價 較低，後有炒房客介入，周邊縣城、鄉村居民為購得城內首套剛需房，會傾向購買開發較為成熟、裝修漂亮且價格相對便宜的「串串房」。這些購房者經驗匱乏，對改裝房的風險所知甚少。或是因被相對較低價格吸引而心存僥倖幸購買，房子一旦成交，中介便借故消失，後果將由購房者獨自承擔。

截至4月3日凌晨，查詢發現，在多個平台仍可見南昌房屋中介帳號在推銷「串串房」，並承諾無質量問題。