10天前還露面… 江西政協主席唐一軍落馬 第3個被查前司法部長

這是唐一軍公開報導中最後一次露面。(取材自北京青年報)

中紀委、中國國家監委2日通報，2023年1月降調江西省政協主席的前司法部 長唐一軍，因涉嫌「嚴重違紀違法」接受調查，成為繼吳愛英和傅政華「出事」後，又一名落馬的前中國司法部長，引起網友議論，紛稱司法部長成為「高危職務」。

綜合新華網、界面新聞報導，唐一軍曾任司法部長，是今年以來第二位落馬的正部級官員。唐一軍被查的消息數日前已在網路上流傳。但3月以來，唐一軍還曾多次露面出席公開活動。3月21日他在弋陽縣調研，3月22日則參加了江西省委理論學習中心組集體學習。

今年63歲的唐一軍歷任舟山市委秘書長、浙江省紀委秘書長、寧波市市長、市委書記。2020年，接替傅政華為司法部第二任部長。

2022年3月31日，傅政華被「雙開」。次日，唐一軍主持召開部黨組（擴大）會議表示，要徹底肅清流毒影響，堅決清除政治隱患，將肅清流毒影響情況納入黨組巡視工作的重要內容，深挖徹查涉及傅政華嚴重違紀違法問題的人和事，重點清查對黨不忠誠、不老實的「兩面人」、「兩面派」。

在司法部工作期間，唐一軍還身兼多職，包括：中共 中央全面依法治國委員會委員兼辦公室副主任，中央教育工作領導小組成員，中央政法委員會委員，中央司法體制改革領導小組成員，國家應對氣候變化及節能減排工作領導小組成員。

2023年1月唐一軍轉為江西省政協主席。目前中紀委尚未公布唐一軍於哪個階段涉案以及違紀違法的內容。

唐一軍是今年以來中央紀委國家監察審查調查的第17名中管幹部，也是今年以來落馬的第二個正部級「老虎」。此前在3月23日，中央紀委國家監委宣布，台盟中央常務副主席李鉞鋒涉嫌嚴重職務違法，目前正接受國家監委監察調查。

唐一軍還是20大 以來落馬的第5個正部級「老虎」，在李鉞鋒之前，上海市人大常委會原主任董雲虎、貴州省委原書記孫志剛、陝西省政協原主席韓勇已先後被查。