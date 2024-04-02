江西房東拿燈照檢查瑕疵 「提燈定損」要租客賠上萬人民幣

郭姓房東用燈檢查廁所。(取材自上游新聞)

江西省上饒市一女子近日發影片稱，她租住在上饒玉山縣一處自建房，退租時房東 拿著燈一點一點檢查，最後列出清單要求賠償1萬餘元（人民幣，下同，約1388美元），引來輿論關注，當地多名裝修業人士也紛紛反映被該房東拖欠費用，許多網民稱房東的行為是「提燈定損」敲詐租客 ，毀了上饒民風純樸的好名聲。

上游新聞報導，化名「小陳」的網民在影片中表示，自己在上饒玉山縣城東小學附近租房，退租時，郭姓房東竟拿著燈一點一點檢查牆壁、床、櫥櫃、門框、板凳等，並逐一貼上黃色標記。之後，房東列出一張清單，詳細列出了需要支付的損傷補償以及工資，最後還有一筆2000元的「其他損傷補償費」，合計1萬884.95元。而根據該清單，此間單位每月租金 為1200元。

小陳稱，事情發生在去年，「房東就是想拿錢」，已經賠償2000元，但因為「最近人身安全受到威脅」，發布影片只希望保障自己與家人的安全。

「提燈查損」事件中的自建大樓，小陳房間在六樓。(取材自上游新聞)

影片在網路上廣傳後，被網友命名為「提燈定損」。有網友表示，「房東是打算重新裝修房子，讓租客承擔這筆費用吧？」、「這種行為難道還不構成敲詐勒索嗎？」「房東行為惡劣，對江西純樸善良的形象造成巨大破壞」「江西貢獻了兩個現代成語：指鼠為鴨、提燈定損」。

對此，東門村所屬冰溪街道辦事處發布通告，證實房東與租客經村委會組織多次協商，曾於去年10月達成協議，由租客向房東賠償2000元，但事後雙方又有紛糾，相關部門正積極組織雙方當事人依法調解。

東門村村委會則回應稱，租客本身也有問題，屋內部分門、櫥櫃等設施確實有損壞，沒有敲詐租客。