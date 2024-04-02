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男子違規帶娃划艇「遭扔石勸阻」 安徽景區員工遭行拘

中國新聞組／北京2日電
影片中，岸上一名黑衣男子多次撿起石頭朝皮划艇方向投擲。(視頻截圖)
影片中，岸上一名黑衣男子多次撿起石頭朝皮划艇方向投擲。(視頻截圖)

近日網路上流傳一段父子在河道上玩漂流時，遭岸邊不明人士丟擲石頭的影片，當地安徽涇縣文旅局查核表示，事情是這對父子違規私自在河道下艇，景區工作人員想勸阻才丟石頭。目前丟石頭的景區員工已被行政拘留。

安徽商報報導，一名網友日前在網路上發布影片，稱自己帶著兒子在安徽宣城月亮灣划皮艇時，遭到岸邊不明人員丟石頭襲擊。影片中可以看到，岸邊有一些不明人士在看著皮艇上的父子，其中一人撿起岸邊的鵝卵石丟向父子，雖然都沒砸中人，但皮艇上的孩童明顯受到驚嚇。

影片中，岸上一名黑衣男子多次撿起石頭朝皮划艇方向投擲。(視頻截圖)
影片中，岸上一名黑衣男子多次撿起石頭朝皮划艇方向投擲。(視頻截圖)

事情傳開後，安徽涇縣文旅局查核發布通報指，事情發生在3月30日下午，李姓遊客帶著兩名兒童在蔡村鎮汪村河道內遊玩，被當地群眾及景區馮姓工作人員發現並勸阻，馮姓工作人員在過程中向獨木舟方向投擲石頭，隨後李姓遊客報警。公安機關經調查，已依法對馮姓工作人員作出行政拘留的處罰。

安徽涇縣文旅局表示，近期山區降水較多，水情複雜，請廣大遊客朋友戲水時注意安全。

宣城月亮灣景區人員則表示，事發河道屬於經營河道，禁止私人下艇。影片中的景區工作人員是因為先用口頭勸阻父子無效，才在情急之下用扔石頭的方式想制止他們，只是沒控制好力道，「過去該景區也曾發生多起私自下水漂流的事件，還有人因水漲被困」。

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