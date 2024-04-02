拐走11歲女孩想當兒媳 中國雲南母子拐騙兒童罪成獲刑

中國雲南一名楊姓女子去年2月在貴州某村遇見一名11歲女孩小張後，想將她帶回老家當兒媳婦，卻遭到小張父親拒絕。之後，楊女趁小張獨自在家時，將其拐走，讓兒子將小張帶回雲南家中。楊姓母子因拐騙兒童罪成，分別被判囚2年和7個月。

紅星新聞1日報導，據刑事裁定書載明，楊女和26歲的張姓兒子是雲南曲靖市人。2023年2月，楊女在貴州六盤水市某村遇見年滿11周歲的女童小張，便提出將她帶回雲南嫁給兒子。

楊女向張父提出將小張嫁給兒子，對方直接拒絕。2023年2月14日，楊女聯繫兒子；2天後，張男抵達六盤水市。楊女趁小張獨自在家無人看護，私自將她帶走，並讓兒子將女方帶回雲南家中。

截至案發，小張已在張男家中住了4天。2023年2月20日，楊女被警方拘捕歸案；2月24日，張男經警方電話通知到案，母子兩人均被刑事拘留。

2023年12月15日，六盤水水城區法院作出一審判決，以犯拐騙兒童罪，分別判處楊女、張男有期徒刑2年和7個月。母子均提起上訴，但二審期間，楊女又自願撤回上訴。

二審查明，楊女與張男拐騙不滿14周歲未成年人脫離家庭的犯罪事實清楚。對於張男提出的被害人11周歲認定錯誤，經查，小張出生於2011年4月，2023年2月案發時已滿11周歲，未滿12周歲，原審認定年齡正確。

2024年3月7日，六盤水市中級人民法院作出二審裁定，准許楊女撤回上訴，駁回張男的上訴，維持原判。