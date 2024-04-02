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席夢思被吹下20樓… 江西南昌強風颳壞高樓玻璃窗 3人墜樓亡

中國新聞組／北京2日電
江西南昌3月31日凌晨突然出現狂風暴雨，不少民眾住家的落地窗被大風吹垮，整個客廳一片狼藉。（取材自微博）
江西南昌3月31日凌晨突然出現狂風暴雨，不少民眾住家的落地窗被大風吹垮，整個客廳一片狼藉。（取材自微博）

江西南昌3月31日出現大風雷電和強降雨天氣，造成四人罹難、十餘人受傷。據悉，此次不幸遇難的四人中，有三人來自當地偉夢清水灣小區內的同一棟大樓。其中一名女子住在11樓，另外一名女子及其孫子住在20樓，三人均是在家中玻璃被大風吹掉後墜樓的。現場照片顯示，大樓多戶高樓層陽台玻璃和防盜網都被大風吹掉。

來源：微博

極目新聞報導，4月1日中午，記者在偉夢清水灣小區內看到，多棵碗口粗的大樹被連根拔起，橫倒在地面上；一些低矮的綠化灌木也被吹倒，部分樹枝被吹斷。部分樓邊的地面上散落著大量玻璃碎片和外牆瓷磚碎片。

偉夢清水灣社區居民劉先生回憶，3月31日凌晨，一陣雷電暴雨後突然颳起「嗚嗚」的強風，聽起來很嚇人，社區的幾棟高層建築受損嚴重。

據報導，被大風吹落墜樓的三人來自該社區臨峰香閣三棟的兩戶人家，大樓總高21層，一名60歲的女性遇難者萬某居住在11樓，陽台上的玻璃全部被大風吹落。一間小房間的落地窗玻璃也被大風吹落，房子裡面的一個櫃子被大風吹倒在地。

萬某女兒表示，事發時，父親被屋外的大風驚醒，到她母親的房間查看情況，卻發現人不在房裡，房間的窗戶整個不見了。父親大聲呼叫，但沒有人回應。父親趕緊去查看大門，發現是從屋內鎖著的，確認她母親應該沒有出門。

這時，萬女士的父親聽到樓底下傳來哭聲，於是趕緊下樓查看情況，看到妻子躺在地上，已經沒有呼吸，頓時悲痛不已。

在一夜狂風驟雨後，一些住宅的空調室外機也被吹到飄移甚至墜落。（取材自微博）
在一夜狂風驟雨後，一些住宅的空調室外機也被吹到飄移甚至墜落。（取材自微博）

萬某的女兒推測，大風吹掉了陽台上的玻璃後，穿過大廳向母親所在的小房間吹，吹落了玻璃，把母親從床上吹到了樓下。

另一對遇難的祖孫倆，住在同棟大樓第20樓。當事住戶徐先生說，事發時，大風把家裡客廳和臥室的窗戶都吹走了，正在睡覺64歲的母親和11歲兒子被吹下樓，不幸身亡。

徐先生表示，當晚他與妻子帶著女兒在主臥睡覺，母親帶著兒子在一間小房間裡睡覺。事發時他被巨大的異響驚醒，起來後發現客廳一片狼藉。他第一時間去查看家人的安全，發現母親和兒子已經不在房間中，房間的窗戶也不見蹤影，床邊也不見了一個架子，上面的席夢思也不見了。

徐先生待室外大風穩定下來後，他下樓便看到了令他痛心的一幕：母親躺在地上，兒子也在附近。

另據中新社報導，4月伊始，廣東便遭遇高溫與冰雹組成的「冰火兩重天」。1日14時，廣東雷州錄得全省最高氣溫達37.2℃。當日15時30分左右，粵北韶關仁化縣長江鎮下起冰雹。

江西南昌3月31日凌晨突出現強風暴雨，導致多戶住家窗戶損毀。（取材自微博）
江西南昌3月31日凌晨突出現強風暴雨，導致多戶住家窗戶損毀。（取材自微博）

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