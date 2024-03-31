四川採耳店開店2周賺500元 卻被罰款22萬元

耳部護理店李姓店主。(視頻截圖)

四川宜賓一間耳部護理店因為未申請許可，遭當地衛生執法部門認定「擅自開展診療活動」，罰款11.2萬元（人民幣，下同，約1.6萬美元）。但由於李姓店主才開店兩個星期，期間只賺了500元，根本沒錢繳罰款，後來執法部門再因店主未按時繳納罰金，加罰11萬元，引起輿論「小過重罰」的批評。

綜合央廣網和華商報大風新聞報導，41歲的耳部護理店李姓店主表示，她原本靠賣菜維生，為了增加收入，籌錢加盟了一間採耳店（掏耳店）。根據李店主的營業執照註冊，耳部護理店的經營範圍有健康咨詢服務、中醫養生保健服務、養生保健服務等。

不過，李店主的護理店營業了約兩周，就被舉報涉嫌非法行醫和涉嫌虛假宣傳。宜賓市翠屏區衛健局稱，當天在現場看到一名員工正在給顧客提供滴耳和按摩耳朵服務，查明該護理店未取得「醫療機構執業許可證」擅自開展診療活動，因此給出11萬元的行政處罰，並沒收李女士的違法所得2000元，責令停止執業活動。

李姓店主的耳部護理店已關門。(取材自華商報大風新聞)

但李店主稱，「護理店的主要業務是給顧客掏耳朵，同時疏通經絡，以調理為主。我們不是醫師，這些也不是治療行為」。她稱11萬元是「天價罰款」，她沒有錢付，店也已經關閉，根本沒有收入。翠屏區衛健局於是向法院申請強制執行，追討罰款和延遲繳納的罰金總共22.2萬元。

此事被媒體報導後引發熱議，不少網友認為這是「小過重罰」，宜賓市翠屏區衛生健康局則表示罰款「有法可依」。

李店主的代表律師胡磊表示，被認定接受了非法診療服務的那名顧客，實際上只付了500元，剩下的1500元未支付，但衛健局卻認定違法所得為2000元，並依此金額開罰，「顯然屬於認定事實不清的情況」。

胡磊還稱，處罰決定書上也未明確認定李店主的採耳店到底從事了哪些「診療活動」，且此案處罰金額，也較四川地區同類型行政違法明顯偏重。他主張，根據四川省其他類似案件，在非法所得沒有超過1萬元情況下，均按照1萬元的最低倍數5倍罰款。

河南 澤槿律師事務所主任付建也認為，此次處罰有過度責罰的嫌疑，李店主並非知法犯法且獲利數額較小，相關執法人員不可生硬執法，使執法脫離實際情況。