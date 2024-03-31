毀容、胸破、耳出血…山東5歲童疑遭親媽虐死

父親說涵涵生前溫順聽話，沒想到離婚一個月後，與兒子就天人永別；圖為涵涵生前與父親合影。(取材自紅星新聞)

山東省威海市文登區一名5歲男童疑被離婚的母親和男友打死，引發關注。據孩子的生父說，兒子死前「面部毀容，耳內有血，頭部有泡」，上半身傷痕累累，生父悲痛欲絕，認為前妻及其男友脫不了干係。男童母親還曾是幼兒園教師，目前警方已立案偵查。

紅星新聞報導，男童涵涵（化名）在幼兒園上中班，父母今年2月19日離婚，兒子隨母親生活，男童父親鄭先生多次要求探視都被拒絕，沒想到3月26日晚突然接到警方電話，稱兒子沒有了心跳。

鄭先生急忙趕往文登中心醫院，當時兒子躺在急診床上，身體僵硬，「面部毀容，耳內有血，頭部有泡」，上半身傷痕累累；男童爺爺鄭建華也說，孩子臉兩面都被抓得坑坑窪窪，胸部被打了一個坑，褲子也尿濕了。

查看監控，3月23日晚，涵涵從姥姥姥爺家被媽媽陳某和一男子接走，當時「孩子還和姥姥姥爺揮手說拜拜」。23日至出事的26日，孩子一直和母親陳某一起生活，鄭先生猜測，就是這期間孩子受虐致死。

警方27日對涵涵做了屍檢。對於兒子的死，鄭先生感到悲痛欲絕，他認為前妻及其男友脫不了干係，「我知道前妻和她男友動手打過孩子，但不知道是被誰打死的」。

鄭先生說，兒子平時聽話溫順，幼兒園的老師和村裡長輩都很喜歡他兒子，誇孩子懂事，他只希望，警方能從嚴處理此事。

據報導，孩子的母親陳某是威海市文登區某省級示範幼兒園老師，事發後，多名家長曾到幼兒園詢問陳某是否也涉嫌虐待幼兒園小孩。幼兒園園長表示，陳某已不是該幼兒園老師；至於陳某兒子一事，幼兒園工作人員稱此事與幼兒園沒有關系，公安機關已經介入調查。