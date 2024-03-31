重慶師大爆醜聞 前院長迫研究生當小三僅降職稱 網：罰太輕

重慶師範大學美術學院前院長被指誘騙學生當小三，多次發生肉體關係。(取材自新黃河)

重慶師範大學爆出美術學院前院長誘騙研究生當小三，多次發生肉體關係，女學生隱忍至論文答辯完成才舉報，校方調查後的處置竟是降職稱。網友聞訊一片撻伐，「這是師德出現問題，是降低職稱就能了事的嗎？」

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新黃河引述荊州日報報導，重慶師大美院研究生王女稱，自己在黃某某誘騙下，多次發生肉體關係，甚至被灌醉後失身；對方以各種理由要自己給他當小三，做他的乾女兒。因擔心學業受影響，她長期隱忍未舉報，直至論文答辯完成，才鼓起勇氣舉報。

王女還控訴，學校並沒有公開通報黃某某事件的處理結果。之後，重慶師範大學於3月31日凌晨發出通報。

美術學院劉書記回應，黃某某的師德、師風問題已經處理，程序也走完了。對他進行嚴重警告，降低他的退休 待遇，從三級教授降為四級教授，已經在學院會議上進行通報。

據報導，王女不滿校方的處理，指面對強姦學生的刑事犯罪事實，學校竟以師德問題處理，只對黃作林進行降職稱處置。