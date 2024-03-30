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雲南惡導遊嗆「不買就不准走」37團員店內「躺下睡覺」反擊

中國新聞組／即時報導
在雲南西雙版納37人的旅行團被拉到一家床墊銷售店內，因不購買床墊被扣在店內，團員直接選擇在店內睡覺，反制導遊的強迫消費行為。（取材自微博）
在雲南西雙版納37人的旅行團被拉到一家床墊銷售店內，因不購買床墊被扣在店內，團員直接選擇在店內睡覺，反制導遊的強迫消費行為。（取材自微博）

日前有網友發影片稱，在雲南西雙版納37人的旅行團被拉到一家床墊銷售店內，因不購買床墊被扣在店內，導遊更揚言「不買就不准走」，團員直接選擇在店內睡覺，反制導遊的強迫消費行為。影片顯示，在一家販售乳膠床墊的店內，不少人在床墊上躺著或坐著。影片拍攝者稱，37個人的團隊，「中午到店，到現在不讓走，給我們扣下來了」。

封面新聞報導，西雙版納傣族自治州市場監管局官方微信公眾號「西雙版納市場監管」發通報稱，已責令該店所屬公司停止營業，對無證帶團人員罰款10000元，對涉嫌強制購物事件已立案調查。

不過該店否認有扣人情事。床墊公司人員稱：「售貨人員肯定要跟他們講產品的東西，他們不願意聽，一個小時，全都出去了，他們連一個枕頭都沒買，一樣都沒有」。

「西雙版納市場監管」發布「跟團遊客不購物被扣購物店」情況調查的通報。通報稱，媒體通報「37名跟團遊客不購物被扣購物店」後，西雙版納州高度重視，立即展開調查。經初步核實，該旅行團組團社為遼寧優德文化國際旅行社有限公司，地接社為西雙版納發現之旅國際旅行社有限公司，涉事購物店為西雙版納泰思蒂卡睡眠科技有限公司。

據該通報，根據相關法律法規和初步調查結果，已責令西雙版納泰思蒂卡睡眠科技有限公司停止營業，對西雙版納發現之旅國際旅行社有限公司委派的無證帶團人員處以10000元罰款，對遼寧優德文化國際旅行社有限公司依程序移交屬地處理。

目前，針對西雙版納發現之旅國際旅行社有限公司和西雙版納泰思蒂卡睡眠科技有限公司涉嫌強制購物等行為，州文化和旅遊局、州市場監管局、州公安局等部門已立案調查，一經查實將依法依規從嚴從重處罰，堅決維護好西雙版納旅遊市場秩序。

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