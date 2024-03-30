又是報復社會? 江西男飆車撞多人 直到開不動棄車逃 2死4傷

江西信豐發生二死四傷車禍，司機疑逃逸。(取材自瀟湘晨報)

中國又傳開車撞人致死傷事件。一名男子在江西贛州信豐縣嘉定鎮從信豐五中農貿市場開了近一公里，在解放東路上持續撞倒多人卻仍未減速，直到撞到開不動棄車逃逸，在距事發地有6、7公里處被抓獲。被撞倒的路人有老人、孕婦，還有人被撞後慘遭捲起的引擎蓋夾著跑。警方通報稱，事故造成二死四傷。有網民籲政府重視最近報復社會的事件似乎增加趨勢，不要讓社會戾氣愈來愈重。

綜合瀟湘晨報、極目新聞報導，警方昨晚發布警情通報稱，昨天上午9時許，信豐縣嘉定鎮解放東路發生一起小型轎車與二輪車、行人碰撞的交通事故，致二人死亡、四人受傷。目前，傷員救治、原因調查、善後處置等工作正在進行。

江西信豐發生二死四傷車禍，司機疑逃逸。(取材自瀟湘晨報)

此前，據當地市民爆料，肇事司機是從信豐五中農貿市場一直開了近一公里，路上持續撞倒多人。據該市民提供和網傳視頻圖片，在解放東路一段，至少可以看見有五名人躺倒在地，地上一片狼藉。車子在景江新城小區門口停下，車引擎蓋捲起，其間還卡有一人。有網民稱，現場撞倒的人有一名孕婦。

解放東路上一家餐飲店老闆表示，事發當時她正在店裡煮東西，看到有一輛車很快開過去，將一個老人撞飛，而且沒有停下繼續快速行駛。「當時我腳都是軟的。」她後來從其他人處了解到，肇事車輛是從其他地方開過來，一直到景江新城才停下，路上撞了許多人。

景江新城小區門口附近一名商家稱，車捲起的引擎蓋下夾的那名傷者是車從附近小區旁邊的菜市場撞了帶過來的，一直開到這邊小區門口開不動了才停下。有人看到肇事司機在車停下後下車逃走，司機為男性。

有警方到該商家店裡查看是否有監控，但該商家店裡恰好沒有裝。該商家還稱，在小區門口看到兩輛殯儀館的車。

事發次日，信豐縣相關權威部門工作人員證實，逃逸司機確實已經被抓獲，目前警方正在審訊。

龍虎村一村民劉先生透露，肇事逃逸司機29日棄車後徒步逃到了該村附近。劉先生看到有不少民警在村子附近抓捕，他還了解到，逃逸的司機被抓到了，「是個年輕男子，試圖再次逃跑時被發現。」

由於此前北京已發生兩起也是開車撞人事件，網民們大都對紛紛留言，「最近報復社會的事件有點多哦」、「整個社會戾氣愈來愈重」、「因為經濟太差」、「這個是故意的，我是本地人」、「這樣的事情會不會愈來愈多防不勝防」、「今年發生太多了，可以百度 一下，不下五起了」、「跟解決問題比，還是閉嘴簡單」。