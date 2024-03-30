故意? 吉利汽車老董3度提六四 直播一度被封禁

吉利汽車董事長李書福在直播中提到「六四」一詞。（取材自X平台）

吉利汽車董事長李書福28日邀請新東方創辦人俞敏洪，為自家新車宣傳。李書福提到過去靠生產電冰箱零件起家，在六四 期間生意出現變化，三度提到「六四」一詞，直播遭短暫封禁。

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據自由亞洲電台（RFA）報導，吉利汽車27日宣布，靠著自家研究的AI 數位底盤，完成全球首個汽車無人駕駛甩尾。28日李書福就邀請俞敏洪到自家工廠為新車直播宣傳。

根據社交媒體X平台帳號「李老師不是你老師」發布，俞敏洪28日採訪李書福的直播片段，並在文中提到李書福於直播時三度提到「六四」，導致直播間遭短暫封禁。

片段中節錄李書福敘述自己在1989年前曾經營電冰箱品牌「北極花」，當時有另一家電冰箱品牌「六月雪」的廠商，製作成本高、技術有待提升，因此委託李書福的電冰箱工廠生產冰箱。但六四發生後，生產全面停止，外界懷疑可能是因為名稱「六月雪」，容易使人聯想到六四。

影片後段，李書福又提到生產停止後將全部（工廠）都送給政府，俞敏洪反問，「現在這個廠還在嗎」，李書福說：「政府拿走了，他搞不好的。」俞敏洪快速回應，「你這話說的太直白了，我們政府什麼都能搞好。」兩人乾笑長達五秒，氣氛一度尷尬。

今年正值「六四」35周年，自由亞洲電台報導引述時事評論人士郭閩說法，他認為李書福是故意提起六四，表示李書福曾經歷六四，清楚六四是禁忌話題。而李書福此番作為可能會遭中國當局警告，甚至是懲罰。