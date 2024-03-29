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這樣也行？維修電梯人手不足 廈門這家公司竟派出人形立牌

中國新聞組／北京29日電
冒充維保人員的人形立牌製作逼真。（取材自央廣網／湖裡區市場監督管理局供圖）
冒充維保人員的人形立牌製作逼真。（取材自央廣網／湖裡區市場監督管理局供圖）

廈門一家電梯維保公司因人力不足，一次只能一人出勤，官方又要求電梯維保至少需二人一組，於是大發奇想，用厚紙板依同事形象精心製作了一個人形立牌，每次出勤就帶著人形立牌到場，試圖營造兩人同時在場維保假象，為求逼真還依季節分別設計了長袖及短袖款，不料最後還是被抓包，最重可被處15萬元（人民幣，下同）罰款，且已被立案調查。

據央廣網報導，近日，廈門市湖裡區市場監督管理局江頭所對轄區內一台電梯維保情況開展日常監督檢查時發現，兩名維保人員進行電梯維保，但其中一名「維保人員」的維保紀錄照片表情僵硬，且五官較為扁平化，畫面看著有點蹊蹺。

執法人員翻查該單位電梯今年以來所有的半月維保紀錄，並調閱監控紀錄看到，該名維保人員在維保過程中，手裡總是拿著厚紙板類的東西和支架，在電梯保養過程中搬進搬出。監控中明明只有一人進行維保，而智慧監管平台上卻總顯示兩個人的照片。經查實，原來，蹊蹺就是他手中的厚紙板——依照同事形象製作的人形立牌。

據了解，該男子作業時，利用人形立牌代替另一名作業人員，把他的「同事」放在轎頂拍照以假亂真，試圖營造兩人同時在場維保的假象，企圖蒙混過關。更讓執法人員意外的是，2024年1月至3月11日的七次半月維保作業中，該男子實際有六次都是單人維保，另外一人均是同事人形立牌。

據湖裡區市場監督管理局江頭所執法人員介紹，為長期製造兩人維保的假象，該人形立牌做得格外逼真，甚至還細心製作了長袖款和短袖款，方便結合不同天氣情況使用。

執法人員還發現，該單位的電梯維保也不到位，轎廂導軌油杯缺油，沒有及時補充，影響部件運行，電梯底坑環境和層門上坎未保持清潔，底坑內有多處垃圾。

根據「廈門經濟特區電梯安全管理條例」，基於安全及監督等考量，實施維護保養時現場作業人員須具有相應資格，並不得少於二人。這家公司維保人員在單人維保的情況下，使用人形立牌冒充兩人維保，已違反「廈門經濟特區電梯安全管理條例」，涉事維保公司可能面臨一萬元以上五萬元以下的罰款。

此外，由於該企業未按「電梯維護保養規則」的要求對電梯進行維護保養，可能面臨一萬元以上十萬元以下罰款；有違法所得的，沒收違法所得。目前，湖裡區市場監督管理局已依法對涉事電梯維保單位進行立案調查。

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