我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

目標梅南德茲及川普 眾議員將提案禁止取得機密檔案

紐時：川普若當選 外國勢力恐利用上市平台企圖影響

董宇輝又翻車 在湖北博物館直播打燈 網友開轟：沒素質

中國新聞組／北京28日電
董宇輝在湖北的博物館內直播打燈惹爭議。（取材自微博）
董宇輝在湖北的博物館內直播打燈惹爭議。（取材自微博）

網紅主播董宇輝遊武漢東湖櫻花園等景點的現場影片顯示，身邊圍繞著大量安保人員，被不少網友質疑架子大後，董宇輝日前在湖北省博物館、荊州博物館直播時，遭網友質疑直播補光燈光源可能會破壞文物。對此，27日兩家博物館回應，館內確實禁用閃光燈。文物專家則解釋：只要控制在合理亮度，保持一定距離，補光燈不會對文物安全產生太大影響，但極為脆弱的古代字畫不可長時間曝光於燈光下。網友對此多持負評，有稱「這是公共場所基本禮儀，個人素質和家教的體現。」

頂端新聞報導，董宇輝22日在湖北省博物館進行兩個半小時的直播，約26萬人線上觀看。24日，董宇輝到荊州博物館直播。

根據官方影片顯示，董宇輝參觀湖北省博物館的越王勾踐劍、曾侯乙尊盤等文物，以及荊州博物館的戰國楚簡、玉覆面、虎座飛鳥等鎮館之寶，直播期間同行團隊跟隨，透過玻璃反射可見，其團隊在館內有打補光燈。

有網友質疑，湖北省博物館明文規定遊客禁止使用閃光燈，為何董宇輝反而補光參觀？同時也有業內人士認為，不少文物屬於光敏感材質，強光源是否會破壞文物？

對此，湖北省博物館表示，涉及董宇輝的相關問題不予回答。荊州博物館工作人員則回應，入館可以攜帶相機，「但不能開啟閃光燈。」

據報導，湖北省博物館官方微博曾在2019年發文：什麼是博物館禮儀？以下幾點應該是最基本的參觀要求，其中第6條寫道：拍照或攝影時禁止使用閃光燈，強烈的燈光會損害到敏感的材料，例如紙張和紡織品。因此一般展廳的燈光亮度是特定調暗的。

針對網友關心的問題，河南博物院原副院長杜啟明表示，博物館裡是絕對禁止用閃光燈的，閃光燈瞬間光照太強，同時也產生熱量，會對文物直接造成不可逆的損傷。 「如果要補光，首先要使用不改變文物原色的冷光源，其次就是要在符合光照規定的標準內用光。」

洛陽博物館展示部主任黃超解釋：博物館內是禁止使用閃光燈的，主要是出於對文物安全的考慮。「在中華人民共和國國家標準GB/T 23863-2009《博物館照明設計規範》中，將陳列展品依其光敏性分為對光特別敏感、敏感和不敏感三類，由敏感度從高到低對其年曝光量進行數值限制。」

上述規範文件提到，陳列室展品照度標準有其相應的範圍值，例如：青銅器、陶瓷器、石質器物等照度標準值應不高於300lx ;油畫、寶石玉器、竹木製品、漆器等不高於150lx;彩繪陶(石)器、織繡品、繪畫、紙質物品等不高於50lx。

記者瀏覽網購平台發現，市面上部分閃光燈在瞬間照度可高達600lx每秒，超文物所能承受的標準值的數倍。不過，補光燈和閃光燈雖都為昏暗環境補光設備，其照明亮度及使用場景也有所差異。

黃超認為，在確保文物安全的情況下，在展場內使用一些補光燈是可以的。 「其實博物館工作人員對文物拍照時也會用到補光燈，只要控制在合理亮度，保持一定距離，就不會對文物安全產生太大影響。但如果面對極為脆弱的古代字畫，就另當別論了。」

黃超解釋，各大展館對於光敏感展品陳展燈光十分講究，「我們館之前和故宮博物院聯合搞過展覽，對於絲織品和古代字畫的陳展用光都是很暗的。像遼博館藏的珍貴宋代摹本，展出一段時間就被放回庫房了，不能長時間曝光於燈光之下。」

董宇輝在湖北的博物館內直播打燈惹爭議。（取材自微博）
董宇輝在湖北的博物館內直播打燈惹爭議。（取材自微博）

博物館 河南 華人

上一則

浙女禮讓救護車 車卡「馬路牙子」為何獲贈18萬元、同牌新車?

下一則

海外華人要效忠誰 劉建超：是哪個國籍就效忠哪國

延伸閱讀

協和式客機經7個月維修 重回無畏號航艦博物館準備迎客

協和式客機經7個月維修 重回無畏號航艦博物館準備迎客
灣區觀測「日全食」 3大地點推薦

灣區觀測「日全食」 3大地點推薦
再獲趙無極作品 港M+博物館收藏稱冠亞洲

再獲趙無極作品 港M+博物館收藏稱冠亞洲
兩岸交流 台灣佛教界贈大陸30件文物

兩岸交流 台灣佛教界贈大陸30件文物

熱門新聞

蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

2024-03-21 13:33
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
理想汽車董事長李想近日發出公司全員信，指反思本月初推出的首款純電MPV（多功能車）MEGA，上市以來遇到的一系列問題。他認為，主要涉及誤判純電節奏及過度關注銷售欲望。圖／取自每日經濟新聞

坦承誤判 中國「理想MEGA」半個月僅獲4000輛訂單

2024-03-21 14:26
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

2024-03-22 06:30
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15

超人氣

更多 >
四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升
洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢

洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢
新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金

新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金
紐約地鐵怎麼了？2天4起撞死人事故 場面慘烈

紐約地鐵怎麼了？2天4起撞死人事故 場面慘烈
褐髮美女出現地中海頭禿 用對三方法「六周治好」

褐髮美女出現地中海頭禿 用對三方法「六周治好」