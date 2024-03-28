董宇輝又翻車 在湖北博物館直播打燈 網友開轟：沒素質

董宇輝在湖北的博物館內直播打燈惹爭議。（取材自微博）

網紅主播董宇輝遊武漢東湖櫻花園等景點的現場影片顯示，身邊圍繞著大量安保人員，被不少網友質疑架子大後，董宇輝日前在湖北省博物館 、荊州博物館直播時，遭網友質疑直播補光燈光源可能會破壞文物。對此，27日兩家博物館回應，館內確實禁用閃光燈。文物專家則解釋：只要控制在合理亮度，保持一定距離，補光燈不會對文物安全產生太大影響，但極為脆弱的古代字畫不可長時間曝光於燈光下。網友對此多持負評，有稱「這是公共場所基本禮儀，個人素質和家教的體現。」

頂端新聞報導，董宇輝22日在湖北省博物館進行兩個半小時的直播，約26萬人線上觀看。24日，董宇輝到荊州博物館直播。

根據官方影片顯示，董宇輝參觀湖北省博物館的越王勾踐劍、曾侯乙尊盤等文物，以及荊州博物館的戰國楚簡、玉覆面、虎座飛鳥等鎮館之寶，直播期間同行團隊跟隨，透過玻璃反射可見，其團隊在館內有打補光燈。

有網友質疑，湖北省博物館明文規定遊客禁止使用閃光燈，為何董宇輝反而補光參觀？同時也有業內人士認為，不少文物屬於光敏感材質，強光源是否會破壞文物？

對此，湖北省博物館表示，涉及董宇輝的相關問題不予回答。荊州博物館工作人員則回應，入館可以攜帶相機，「但不能開啟閃光燈。」

據報導，湖北省博物館官方微博曾在2019年發文：什麼是博物館禮儀？以下幾點應該是最基本的參觀要求，其中第6條寫道：拍照或攝影時禁止使用閃光燈，強烈的燈光會損害到敏感的材料，例如紙張和紡織品。因此一般展廳的燈光亮度是特定調暗的。

針對網友關心的問題，河南 博物院原副院長杜啟明表示，博物館裡是絕對禁止用閃光燈的，閃光燈瞬間光照太強，同時也產生熱量，會對文物直接造成不可逆的損傷。 「如果要補光，首先要使用不改變文物原色的冷光源，其次就是要在符合光照規定的標準內用光。」

洛陽博物館展示部主任黃超解釋：博物館內是禁止使用閃光燈的，主要是出於對文物安全的考慮。「在中華人 民共和國國家標準GB/T 23863-2009《博物館照明設計規範》中，將陳列展品依其光敏性分為對光特別敏感、敏感和不敏感三類，由敏感度從高到低對其年曝光量進行數值限制。」

上述規範文件提到，陳列室展品照度標準有其相應的範圍值，例如：青銅器、陶瓷器、石質器物等照度標準值應不高於300lx ;油畫、寶石玉器、竹木製品、漆器等不高於150lx;彩繪陶(石)器、織繡品、繪畫、紙質物品等不高於50lx。

記者瀏覽網購平台發現，市面上部分閃光燈在瞬間照度可高達600lx每秒，超文物所能承受的標準值的數倍。不過，補光燈和閃光燈雖都為昏暗環境補光設備，其照明亮度及使用場景也有所差異。

黃超認為，在確保文物安全的情況下，在展場內使用一些補光燈是可以的。 「其實博物館工作人員對文物拍照時也會用到補光燈，只要控制在合理亮度，保持一定距離，就不會對文物安全產生太大影響。但如果面對極為脆弱的古代字畫，就另當別論了。」