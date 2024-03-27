層層把關下 浙江1份判決書錯誤100多處 借款573萬變573億

「契約詐欺案」的判決由諸暨市人民法院作出。(取材自北青深一度 )

浙江紹興市中級法院21日審理了一起「合約詐騙案」，此次開庭為該案二審質證階段，該案一審由諸暨市人民法院審理、判決。‍‍‍‍‍庭審中，一位辯護人在發表質證意見時引用了一審判決書上的一段內容：一企業欠另一企業1000多萬元人民幣(約138.5萬美元)，其中一筆借款為573萬5019.54元。但辯護人發現，這筆借款金額，在一審判決書中的原文是「借款5735019.54萬元」，並表示一審法院認定錯誤，多出來的一個「萬」字，直接將借款573萬元變成了573億元。

據北青深一度報導，休庭後，當事人家屬和其代理人再次仔細翻閱了一審判決書，在未完全統計的情況下，他們在一審判決書裡發現了110處錯誤。

在紹興中院的法庭上，指出一審判決有錯誤的是當事人何華芳的辯護人，他在二審時介入案件。

一審判決書顯示，2021年7月30日，何華芳與嚴勝軍、酈藝被浙江省諸暨市檢察院指控涉嫌犯下合約詐欺 罪。諸暨市檢察院也指控方東標涉嫌犯提供虛假證明文件罪。2021年8月2日，諸暨市檢察院正式立案受理。

因訴辯雙方爭議較大，諸暨法院於2021年8月、2022年7月兩次召開庭前會議，重點討論何華芳涉案證據情形及案件程序問題。2022年7月10日，法院決定對何華芳分案處理。

因此，這個有四名被告同時受審的刑事案件，出現兩份判決書。其中一份是以嚴勝軍、酈藝、方東標為被告人，案號是（2021）浙0681刑初904號；另一份以何華芳為被告人，案號是（2021）浙0681刑初904號之刑初904號之一。

兩份判決書均於2023年3月30日由諸暨法院作出。因嚴勝軍、何華芳、方東標不服一審判決，提出上訴，2023年11月21日，案件二審在紹興中院開庭。二審庭審時，案件合併，四被告同庭受審。庭審分多次進行，2024年3月21日，庭審進入質證階段。

何華芳的二審辯護人說，他沒有參與一審庭審，沒細看過一審判決書。二審庭審中，質證時，他引用了一審判決書上的借款金額。他原本以為是自己看錯了，查看一審判決書發現，原文就是「借款5735019.54萬元」。

據報導，以何華芳為被告的判決書，案號為（2021）浙0681刑初904號之一。經統計發現，這份判決書中，最多的一類錯誤為涉及企業名字、當事人名字、證人證言字詞錯誤等，約85處。如判決書提到「貴州陳建玲」，其中「陳建玲」應為「陳建麟」。

判決書中的另一類錯誤是，多字、少字使句子有語病等情況。第三類錯誤，是判決書記載的內容與證據原文內容不符。第四類是數字單位錯誤。

報導說，在法院層層把關下，竟出現的如此多的錯誤。一度聯繫諸暨法院院長陳鍵，對方稱正在開會，隨後掛斷電話。

諸暨法院所作的兩份判決書顯示，審判長均為戴金飛，審判官是邊粉芳。戴金飛現任諸暨市人民法院刑事審判庭副庭長。戴金飛表示，此案情況已跟院領導匯報，事情具體情況正在調查中。邊粉芳接獲詢問電話時則表示，不知道後掛電話。