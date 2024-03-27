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「周處除三害」效應? 公安近年嚴打非法靈修

中國新聞組／北京27日電
「周處除三害」在中國熱映。(取材自微博)
「周處除三害」在中國熱映。(取材自微博)

電影「周處除三害」在中國熱映之際，中國警察網發文稱，近年公安機關嚴打「靈修」等非法培訓機構，有利遏制發展蔓延，但數據也顯示，這類靈修組織在中國騙財騙色甚至導致被害人自殘自殺的案件不斷。

上游新聞報導說，「周處除三害」對於「靈修」組織的刻畫入木三分：自以為身患絕症的男主角誤入「新心靈舍」，在「尊者」及其手下看似關心實則洗腦的操控下，將財產全數捐出。但現實中，這樣的非法「靈修」組織卻大多以受騙上當者人財兩空畫上句號。

中國警察網報導，近年來，公安機關依法嚴厲打擊查處借「靈修」等旗號從事非法培訓活動的公司機構，有力遏制了此類活動的發展蔓延。2018年以來，共偵破重點案件77起，刑事處理269人，收繳違法所得2.17億餘元人民幣(約3006萬美元)。

報導稱，各地公安機關緊盯涉嫌違法犯罪的「靈修」類非法培訓活動，組織專門力量，深入展開工作，依法查處了一批打著「心靈療癒」、「激發潛能」、「外星文明」、「能量改命」等旗號從事非法培訓活動的「靈修」類組織。

報導指出，2019年以來，廣東、陝西、江蘇、福建、雲南、山東等地公安機關相繼依法查處了「佛山恩多恩心理諮詢有限公司」、「西安拉比天堂企業管理諮詢有限公司」等「靈修」類非法培訓機構，涉案骨幹分別因「非法經營罪」、「利用迷信破壞法律實施罪」、「詐騙罪」、「強姦罪」等罪名，被判處有期徒刑5到17年。

據報導，有的非法培訓活動還對學員實施非法拘禁、強姦、猥褻等人身侵害，以身心解放為名搞集體淫亂活動，對群眾身心健康、家庭財產安全和社會和諧穩定構成重大威脅和潛在危害，人民群眾反映強烈。個別學員因被精神控制，甚至拒醫拒藥、自殘自殺。

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