貴州11歲童厭學被訓 舉報父藏槍 公安查獲一把射釘槍

警方到小楊家中了解狀況。(取材自紅星新聞)

貴州遵義11歲男孩小楊日前因不想上學，遭父親訓斥了一頓，父親還決定從外地趕回老家「教訓」他。隨後，小楊向警方舉報稱父親「有槍」，當地公安局獲報後，在小楊家中查獲他父親私藏的一把射釘槍和部分子彈等，目前楊父已被依法採取刑事強制措施，案件正在辦理中。

紅星新聞報導，小楊目前就讀小學四年級，近日他因產生厭學情緒，怎麼也不願意去上學，還和媽媽大吵大鬧了一番。在外務工的爸爸楊某聽說後很生氣，在和小楊溝通無果後，楊某一氣之下訓斥了兒子一頓，並決定從浙江趕回老家，好好「教訓」兒子。

小楊掛斷父親的電話後，心生恐懼，思考著如何「報復」爸爸。隨即，他想到在學校聽警察叔叔說過不能私藏槍枝的事，曾看到爸爸在家中閣樓放了一把槍的他便打電話舉報了爸爸有槍的事。

據報導，當地公安局接獲通報後，很快就找到小楊的家，並在其家中查獲一把射釘槍和30枚子彈、53顆鋼珠。經調查，楊某幾年前在外務工時，將一把射釘槍改造後用於打獵，由於這些年楊某在外打工都不曾狩獵，且法律意識淡薄，一直將射釘槍放置在家中閣樓未使用，也未主動上交公安機關。