我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百年首見 好萊塢中國戲院開賣港點

川普資產淨值暴衝到65億美元 首次躋身彭博全球前500大富豪

貴州11歲童厭學被訓 舉報父藏槍 公安查獲一把射釘槍

中國新聞組╱綜合報導
警方到小楊家中了解狀況。(取材自紅星新聞)
警方到小楊家中了解狀況。(取材自紅星新聞)

貴州遵義11歲男孩小楊日前因不想上學，遭父親訓斥了一頓，父親還決定從外地趕回老家「教訓」他。隨後，小楊向警方舉報稱父親「有槍」，當地公安局獲報後，在小楊家中查獲他父親私藏的一把射釘槍和部分子彈等，目前楊父已被依法採取刑事強制措施，案件正在辦理中。

紅星新聞報導，小楊目前就讀小學四年級，近日他因產生厭學情緒，怎麼也不願意去上學，還和媽媽大吵大鬧了一番。在外務工的爸爸楊某聽說後很生氣，在和小楊溝通無果後，楊某一氣之下訓斥了兒子一頓，並決定從浙江趕回老家，好好「教訓」兒子。

小楊掛斷父親的電話後，心生恐懼，思考著如何「報復」爸爸。隨即，他想到在學校聽警察叔叔說過不能私藏槍枝的事，曾看到爸爸在家中閣樓放了一把槍的他便打電話舉報了爸爸有槍的事。

據報導，當地公安局接獲通報後，很快就找到小楊的家，並在其家中查獲一把射釘槍和30枚子彈、53顆鋼珠。經調查，楊某幾年前在外務工時，將一把射釘槍改造後用於打獵，由於這些年楊某在外打工都不曾狩獵，且法律意識淡薄，一直將射釘槍放置在家中閣樓未使用，也未主動上交公安機關。

楊某已被依法採取刑事強制措施，警方也對小楊進行一番開導，告訴他學習的重要性。

楊某指認私藏的射釘槍。(取材自紅星新聞)
楊某指認私藏的射釘槍。(取材自紅星新聞)

上一則

恒大撤回破產保護申請 律師解讀：再續債務重組談判

下一則

雨中致辭火了 「網紅校長」王樹國執掌福耀科大

延伸閱讀

孫準浩捲中國踢假球風波 遭拘禁10個月獲釋返韓

孫準浩捲中國踢假球風波 遭拘禁10個月獲釋返韓
美國人看到「三蹦子」又驚又愛 貴州小伙賣1天賺1萬美元

美國人看到「三蹦子」又驚又愛 貴州小伙賣1天賺1萬美元
貴州也有金字塔 網友疑古墓 學者：自然形成

貴州也有金字塔 網友疑古墓 學者：自然形成
「老泓醬 」貴州酒鄉的醬香之珍， 率先登入紐約，3月23日歡迎前來體驗

「老泓醬 」貴州酒鄉的醬香之珍， 率先登入紐約，3月23日歡迎前來體驗

熱門新聞

蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

2024-03-21 13:33
理想汽車董事長李想近日發出公司全員信，指反思本月初推出的首款純電MPV（多功能車）MEGA，上市以來遇到的一系列問題。他認為，主要涉及誤判純電節奏及過度關注銷售欲望。圖／取自每日經濟新聞

坦承誤判 中國「理想MEGA」半個月僅獲4000輛訂單

2024-03-21 14:26
東航MU5735事故發生目前已經兩周年，調查仍在進行中。圖為搜救現場。（新華社）

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

2024-03-20 10:12
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

2024-03-22 06:30
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15
雷諾集團CEO德梅奧。(取材自觀察者網）

雷諾CEO喊話歐盟：電動車關閉對中大門，是最糟反應

2024-03-20 02:10

超人氣

更多 >
娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉
4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花
穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息
「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎
加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍