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河南5歲童遭師打頭踩臉逼下跪 幼兒園長停職

中國新聞組╱綜合報導
河南商丘市幼稚園傳出虐兒事件。(取材自微博)
河南商丘市幼稚園傳出虐兒事件。(取材自微博)

河南商丘市幼兒園傳出虐兒事件，網路流傳多段影片顯示，一名幼兒園女老師不停拍打男童頭部，還試圖脫男童褲子、用腳踩男童臉部，後者不斷說「對不起」；另一段影片中，男童向女老師跪拜，影片中傳來女子的笑聲。虞城縣政府昨通報，稱毆打兒童的教師被開除，幼兒園園長停職。

觀察者網報導，發現學生被虐的影片後，虞城縣委、縣政府立即成立聯合調查小組，該小組表示，經初步調查，網傳學生被毆打情況屬實。公安機關已對此事展開調查，縣教體局對涉事幼兒園開展教育整頓，對園長作出停職處理，對涉事人員予以開除，並安排專業人員對學生進行心理疏導。

大皖新聞先前報導，河南省商丘市虞城縣一幼兒園女老師毆打兒童的影片在網路上引發關注，多段影片顯示，一名身穿黑色衣服的女子對著一名身穿咖啡色衣服、背著綠色書包的男童頭部不停拍打，還試圖脫男童褲子，但男孩抗拒，用手緊緊地拉住褲子，並喊著「不要」。影片結尾女子用腳踩著男孩臉部，男孩不住地說著「對不起」；另一段影片中，男孩跪在地上，向一名身穿深藍色上衣的女子跪拜，影片中傳來女子的笑聲。

還有影片顯示，一名身穿白色格子上衣的男孩躺在地上，一名身穿棕色上衣的女子坐在男孩身上，該女子將掉在地上的東西塞進男童嘴裡，強迫男童吃下。

一名自稱是當地村民說，影片中身穿咖色衣服的男孩就是他鄰居家的孩子，男童大約五歲，平常和爺爺奶奶一起生活。在外打工的父母得知此事後趕回家中，並向幼兒園討要說法。

河南商丘市幼稚園傳出虐兒事件。(取材自微博)
河南商丘市幼稚園傳出虐兒事件。(取材自微博)
河南商丘市幼稚園傳出虐兒事件。(取材自微博)
河南商丘市幼稚園傳出虐兒事件。(取材自微博)

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