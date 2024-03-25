中國足協前主席陳戌源收賄逾千萬元 遭判無期徒刑

中國足協前主席陳戌源受賄案一審公開宣判，以受賄罪判處無期徒刑。（截自央視新聞畫面）

中國近年推動體壇反腐，其中指標性人物中國足球 協會前主席陳戌源受賄案，湖北省黃石市中級人民法院26日上午一審宣判，陳戌源被以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。經審理，他在2010年至2023年，收受他人給予的錢款共計折合人民幣8,103萬餘元（約1120萬美元），其中人民幣400萬元（約55萬美元）未實際取得 。

據央視新聞發布的庭審畫面，在庭審過程中，陳戌源表示認罪悔罪，更在最後陳述環節，以近10秒的90度鞠躬，向中國球迷道歉。他說，「我無臉面面對廣大球迷，在此我向全國球迷公開謝罪，真誠地向廣大球迷說聲對不起 ，希望能得到球迷的寬恕。」

根據法院通報，湖北省黃石市中級人民法院26日上午，對陳戌源受賄案一審公開宣判，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產 ；對其受賄違法所得依法追繳，上繳中國國庫。

經審理，陳戌源被控為關單位及個人在項目承攬、投資 經營、賽事安排等事項上提供協助，收賄人民幣8,103萬餘元，「收賄時間長而且次數多」，在長達13年的時間裡受賄217次。