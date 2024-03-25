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中國足協前主席陳戌源收賄逾千萬元 遭判無期徒刑

記者陳政錄／即時報導
中國足協前主席陳戌源受賄案一審公開宣判，以受賄罪判處無期徒刑。（截自央視新聞畫面）
中國足協前主席陳戌源受賄案一審公開宣判，以受賄罪判處無期徒刑。（截自央視新聞畫面）

中國近年推動體壇反腐，其中指標性人物中國足球協會前主席陳戌源受賄案，湖北省黃石市中級人民法院26日上午一審宣判，陳戌源被以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。經審理，他在2010年至2023年，收受他人給予的錢款共計折合人民幣8,103萬餘元（約1120萬美元），其中人民幣400萬元（約55萬美元）未實際取得 。

據央視新聞發布的庭審畫面，在庭審過程中，陳戌源表示認罪悔罪，更在最後陳述環節，以近10秒的90度鞠躬，向中國球迷道歉。他說，「我無臉面面對廣大球迷，在此我向全國球迷公開謝罪，真誠地向廣大球迷說聲對不起 ，希望能得到球迷的寬恕。」

根據法院通報，湖北省黃石市中級人民法院26日上午，對陳戌源受賄案一審公開宣判，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產 ；對其受賄違法所得依法追繳，上繳中國國庫。

經審理，陳戌源被控為關單位及個人在項目承攬、投資經營、賽事安排等事項上提供協助，收賄人民幣8,103萬餘元，「收賄時間長而且次數多」，在長達13年的時間裡受賄217次。

近年中國力推體壇尤其是足壇反腐，將中國足協及相關體系進行了大清洗，隨近期中國官方推出反貪電視專題片《持續發力縱深推進》第四集，於央視上播送中國檢察機關依法辦理中國國家男子足球隊前主教練李鐵、中國足協前主席陳戌源、中國國家體育總局原副局長杜兆才等人涉足球系列腐敗案，和去年10月中國足協產生新一屆領導班子，相關反腐動作是否告一段落受到關注。

央視播放中國足協前主席陳戌源在庭上鞠躬道歉的樣子。（截自央視新聞畫面）
央視播放中國足協前主席陳戌源在庭上鞠躬道歉的樣子。（截自央視新聞畫面）

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