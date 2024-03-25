奔馳新能源車開到一半自燃 長沙車主驚魂

大陸「極氪」品牌電動車24日在南京車展上突然啟動撞傷五人，其中包括一名小孩。（取材自新黃河）

長沙市民曾先生花47萬（人民幣，下同）購買的奔馳（賓士）EQE350新能源汽車，日前行駛過程中自燃，但廠家出具的檢測 報告稱原因是，「駕駛員在18分鐘裡同時踩了油門和剎車，導致自燃」，他認為這根本不符合常理，質疑廠家卸責；而新能源汽車出狀況還發生在南京一場車展中，極氪展示車在展場突然啟動，當場撞傷了五人，警方已介入調查。

瀟湘晨報報導，曾先生日前與朋友開著他的奔馳EQE350新能源汽車前往岳陽，途中，他的朋友發現，表顯剩餘里程快速下降，同時聞到燒焦味，曾先生關閉空調，打開窗戶，發現車子後輪處正在冒煙，朋友立刻將車靠邊，此時車輛後輪處已有明火，前後輪胎的剎車盤均呈紅色，趕緊找路過車輛借滅火器將火勢撲滅。

隨後，廠家技術工作人員對車輛進行檢測，報告中寫著：「分析駕駛員操作方式可得知，駕駛員在長達18分鐘的時間內在操作加速踏板的同時，也踩下了制動踏板。這種操作方式會顯著增加制動盤、制動片之間的摩擦，導致過熱現象的發生。」結論是，車輛制動盤過熱事件由駕駛員操作不當導致，車輛生產者不應對本次事故承擔任何責任。

據報導，曾先生無法接受這份報告，想找第三方鑑定機構諮詢，但店家以涉密等理由，拒絕提供詳細數據。曾先生說，「我認為他們只是讀取了制動踏板和加速踏板的數據，就跟我說做了全面檢測。」目前雙方正在進一步協商之中。

新能源汽車狀況不只這一起，另據新黃河報導，日前在南京國際新能源汽車展覽會上，一輛本土新能源汽車品牌「極氪」的車輛突然啟動撞傷五人，其中包括一名小孩，當地公安部門已介入調查。

從網上的影片中可以看到，車展大廳內一輛灰色極氪汽車直接撞向另一輛展示中的比亞迪新能源車，車輛旁有人員和一名男童倒地不起。一名位自稱孩子家屬的男子敲打車窗，質問車內人員為何撞人？還有人說：「展會車輛怎麼可以動呢？」

據報導，極氪表示經確認，因參展車輛管理失誤，展車未按規定開啟展車模式，處於「駐車舒享」模式且汽車鑰匙在有效使用範圍內。目前極氪已緊急在全國範圍內開啟展車自查，避免類似風險。