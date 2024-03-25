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保時捷「如砲彈出膛」中國女留學生酒駕撞斷腰

中國新聞組╱綜合報導
圖為事發現場。(取材自微博)
圖為事發現場。(取材自微博)

中國駐芝加哥總領事館工作人員表示，美國密西根州安娜堡日前發生一起交通事故，一輛保時捷跑車撞過路邊一排商店後，重重地砸在路面上，車內三名19歲至20歲的中國留學生嚴重受傷，其中駕駛的19歲女子據稱腰被撞斷，而另一名20歲的男子傷勢嚴重，經過搶救已脫離生命危險。

南方都市報報導，當地警方表示，超速和酒後駕駛可能是引發這場車禍的原因。此外，從監控視頻可以看到，肇事的保時捷深夜「如砲彈出膛」，以極快的速度駛來後，失控在空中翻轉了無數圈後重重地砸在地上，車輛嚴重變形。

事發在當地時間16日淩晨4時許，據警方表示，事發的是一輛保時捷AG Taycan電動車，肇事車輛上有三人，司機是一名19歲的女性，乘客分別是一名19歲的女性和一名20歲的男性，其中男性乘客傷勢嚴重，被送到密西根大學醫療中心搶救。

據報導，現場畫面顯示，涉事車輛受損程度嚴重，車身變形。據稱當時有一人被困在車內，消防員使用破拆工具將他救出來。

另外根據網傳的微信群聊天截圖顯示，19歲的女司機似乎應該對事故負全責，她不僅開車技術不精，還酒後駕車，雖然脫離生命危險但腰被撞斷了。

中國駐芝加哥總領事館工作人員表示，已向相關人員提供領事協助，目前其他情況仍在進一步了解中。

從另一個監視器影片可以看到，肇事的保時捷電動跑車以極快的速度駛來後，失控在空中翻...
從另一個監視器影片可以看到，肇事的保時捷電動跑車以極快的速度駛來後，失控在空中翻轉了無數圈後重重地砸在地上。(取材自知乎)
圖為事發現場。(取材自南方都市報)
圖為事發現場。(取材自南方都市報)
圖為事發現場。(取材自微博)
圖為事發現場。(取材自微博)

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