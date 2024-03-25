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深圳實習律師遭青島警方跨省傳喚 扒光衣服 逼穿囚服

中國新聞組／北京25日電
實習律師張文鵬稱，他20日在深圳被青島市公安局市南分局跨省傳喚，理由是擾亂單位秩序。(取材自微博)
實習律師張文鵬稱，他20日在深圳被青島市公安局市南分局跨省傳喚，理由是擾亂單位秩序。(取材自微博)

曾在山東律師事務所實習的一名實習律師，人在深圳，卻遭到青島警方跨省傳喚，他自稱還被扒光衣服、逼穿囚服，理由是「擅自闖入青島司法局」，引發熱議。

頂端新聞報導，在山東曉臨律師事務所實習的張文鵬21日發文稱，他20日在深圳被青島市公安局市南分局跨省傳喚，理由是擾亂單位秩序；張文鵬到深圳派出所詢問，了解到跨省傳喚的事由是「擅自闖入青島司法局」。

「我要求出示傳喚證，死活不肯出示，手機被市南分局李寧搶走，手指給我摳破，問我知不知道青島司法局是非請莫去的。我回答是不知道。進門給我扒了精光，內褲都不讓穿，一個人盯著我換上囚服，持續傳喚八小時，剛剛出來。」他說。

張文鵬說，青島警方沒有選擇去當地派出所的辦案場所，而是到他家拍照。他質問，「青島司法局是公共場所，又不是局長鄧煥禮自家，公民進出司法局不知道怎麼就擅自了？也不知道違反了哪條法律規定？更不知道，對社會秩序有什麼影響？」

「審訊過程中，他們反覆問我今年1月底去青島市司法局的有關情況，這才知道被傳喚的原因。就這樣審訊持續了近八個小時。直到第二天凌晨4點多才放我回家。」張文鵬回憶道，去年青島市司法局曾經通知他所在的律所，不允許他通過實習面試擔任律師。隨後他就與律所幾個同事就跑去青島司法局討說法，順便錄製了兩個視頻並反映情況。

張文鵬表示，當日在司法局他們是出示了律師證件才允許進門的，並未對工作秩序造成影響，當時在公共區域，沒有進入任何辦公室，也沒有打擾別人。

「他們說我未經邀請私闖司法局屬於擾亂單位秩序，所以對我傳喚，但我認為司法局是公共場所，我也並沒有擾亂秩序。這個傳喚肯定不符合規定的，我一定會用法律維護自己的正當權益。」

張文鵬說，傳喚過程中，警察把他的衣服扒光，「內褲也不讓穿」，還有人專門盯著他換上囚服。張文鵬無法理解為什麼要扒光衣服，他感覺自己受到了侮辱，他說這是嚴重的侵犯人權，就是侮辱人。

同日，青島市公安局新聞科回覆，有關張文鵬被傳喚一事目前正在偵辦中，所以無法透露。若當事人認為辦案過程有不妥或有任何訴求，可透過相關管道反映。

實習律師張文鵬稱，他20日在深圳被青島市公安局市南分局跨省傳喚，理由是擾亂單位秩...
實習律師張文鵬稱，他20日在深圳被青島市公安局市南分局跨省傳喚，理由是擾亂單位秩序。(取材自微博)

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