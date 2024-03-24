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中國黃金北京加盟店倒閉 消費者巨額託管黃金沒了

中國新聞組／北京24日電
已關閉的中國黃金概念店。（取材自每日經濟新聞）
已關閉的中國黃金概念店。（取材自每日經濟新聞）

多名消費者近期爆料稱，北京朝陽區雙井富力廣場的中國黃金北京概念店「倒閉了」，自己此前在該店「無憂預訂」的黃金也無法提取。利益受損消費者（以下又稱「受害人」）表示，截至2024年1月，粗略統計涉及黃金就達60公斤。

每日經濟新聞報導，據北京新聞廣播此前報導，王女（化姓）將23萬元（人民幣，下同）等值黃金寄存在中國黃金（富力廣場店）六年，每400克黃金一年返現10克的寄存利息，如今這筆黃金價值約60萬元。今年2月卻發現這個店已經閉店了。「我們報警以後，警察說就是你付款的時候，是付到三鼎原（黃金珠寶有限公司），我們也不知道中國黃金還有加盟店。」

另一名曾女早在2016年便在該店通過「無憂預訂」模式買了投資金條，之後每年在正常續簽的同時會再買100克。

今年3月，曾女本打算辦理黃金托管的續簽業務，但和該店工作人員微信聊天時，工作人員告訴曾女「我們公司倒閉了」、「你去派出所報案吧」、「就是破產了」。

據同樣是受害者的李男回憶，他發起的維權群裡目前大概有70人，大部分人都是雙井富力廣場中國黃金概念店的受害者。2024年1月底，群裡做了一次統計，「（群裡）40個人的時候，（無法提取的黃金）大概是60公斤」。

受害者丁先生稱，剛開始時中國黃金以（涉事門店）是加盟店為由「矢口否認」；

還有受害人表示，在和中國黃金工作人員溝通時，對方起初以涉事店鋪為加盟店為由「矢口否認」相關責任。春節之後態度轉變，承認有責任並積極協助，「但也不承認有多少責任。」

李男表示已去當地派出所報案。2月底，警方告知案件已經移交檢察院。 

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