河南億萬富豪控奪產起訴長子 嘆「我對他們都不錯」

82歲的韋全，為拿回股權對長子提告。（取材自紅星新聞）

82歲的韋全（文中當事人均為化名）帶著家人白手起家，從住窯洞到成為億萬富豪，原本事業有成，家庭和樂，卻因利益父子反目。韋全指控其長子韋城在自己2021年突發腦梗時串通代辦騙走自己的股權，將長子告上法庭。法院近日開庭審理，韋城否認騙走股權。據了解法庭將先組織雙方調解，調解無果將擇日宣判。韋全的多位子女均認為，「利益」是這場家族恩怨的主要原因。

紅星新聞報導，河南 省洛陽市偃師區的一個小山村，是韋全老家。婚後，因家裡小，他一度帶妻子住進窯洞，生育六個兒女，但排行老四的兒子過早離世。為養家餬口，韋全開拖拉機搞運輸，家境逐漸改善。

二女兒韋莉在家排行老五，她回憶，父親韋全44歲創業，第一家企業因收益差不到兩年關停。1987年，父親創辦第二家企業耐火材料廠。那時，大哥韋城負責生產，二哥韋勳跑銷售，她跟著父親跑貨場又當起司機。「（那時）親情很自然，兄妹間也很好，妹妹們依賴哥哥，哥哥們護著妹妹。」韋莉感慨地說。

據了解，韋全的廠在1994年至2010年間累計納稅7000多萬元（人民幣，下同），他還出資修路、建校。

2004年，韋全的冶金耐火有限公司辦理了營業執照，韋全持股51%，2009年5月，公司法定代表人由韋全變更為韋城。2006年，韋全到洛陽創辦第三家公司，現為洛陽某信息科技園有限公司，該科技園目前市值超過10億元。

韋全創辦的洛陽某信息科技園航拍圖。（取材自紅星新聞）

2021年7月，韋全突感不適，送醫「診斷為腦梗。」2022年1月20日，韋家的科技園投資 人和法定代表人變更，韋妻劉某和韋全退出股東。韋城、韋勳分別持股43.3333%和56.6667%。

小女兒韋洋稱，她不清楚父母股權如何被轉走的，只知道轉讓前，母親是公司法定代表人。韋全則表示，他同意公司法定代表人變更，但股權轉讓是兒子使用了欺騙手段。

2022年11月，韋莉以父親名義將大哥起訴至法院，要求撤銷股權轉讓。然而，開庭前韋全撤訴。

如今，為拿回公司股權，韋全再次將長子韋城告上法庭，此案於3月13日開庭，韋全一方訴稱，2022年1月17日，大兒子、二兒子等人與代辦人員串通，謊稱僅辦理科技園法人變更手續，合謀將股份轉讓協議混入法人變更協議中，哄騙韋全簽字。2022年11月，在韋城及部分家人威脅的情況下撤訴。撤訴後，韋城依舊不履行贍養義務，對韋全進行言語攻擊、虐待，為此，訴請法院判令撤銷股權轉讓協議，向他返還公司股權。

對此，韋城一方答辯稱，韋全的撤銷權訴求已超法律規定時間，撤訴是韋全真實意願，不存在威逼之說。

82歲的韋全表示，若要回股權，誰對他好，對公司也有效益，他就把股權給誰。看到曾經和睦的家庭走到今天，他說：「我想不到，我對他們都不錯。」