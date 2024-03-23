「我是女皇，請讓道」女闖北京故宮被攔竟瞎扯 網友：新哏誕生

工作人員竊笑說「女皇來了」。（視頻截圖）

一名女子近日欲進入北京故宮，因已閉館，工作人員不讓進，這名女子試圖強行進入，並語出驚人地說：「我是女皇，請讓道」，讓現場工作人員直搖頭並竊笑。視頻衝上了微博 熱搜，不少網友吐槽她的行為，也有人有網友稱見證女皇新哏誕生。

據站長之家報導，網傳視頻中，3月21日，在北京故宮景區內，一名女子在故宮已閉館的時間段內試圖強行進入景區。面對工作人員，這位女士態度強硬，她自稱是「女皇」，要求工作人員立即為她開門，並聲稱自己無需接受檢票程序。

據目擊者描述，這位女士帶著行李，舉止自信，不僅無視了景區規定的閉館時間，還對工作人員的正常工作秩序表示出極大的不滿。她堅稱自己身分特殊，不應受到任何限制，要求工作人員立即放行。

女子堅持自己是「女皇」。（視頻截圖）

視頻中，面對工作人員說「現在已經停止驗票了」，這名女子說「你能不能去跟他請示一下，我要進去」「我不需要驗票，你們不懂這個歷史，你們的所有權力就是上帝賦予的，請不要越權」「我是女皇，你們不懂，請讓道」。現場兩位工作人員看著她說了一句「妳是女皇」「女皇來了」隨即低頭竊笑。

女子的行為引發網友吐槽：「這精神狀態真好，這話給錢我也得帶個口罩 再說」「還沒睡醒？要不再睡睡，女皇」「那句，你們不懂？請讓道。好自信！」「哈哈，大姐的衣服還挺有趣的」「又是上帝又是女皇，這兩人不是一個體系的吧」「就是妳的上帝來了也不能進，何況妳個凡人」「見證『我是女皇，請讓道』新哏誕生」。

至於這名女子究竟為何堅持要在閉館時間內進故宮，以及她說的「我是女皇」緣由，目前未獲當事人說法。