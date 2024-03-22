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3童社區玩耍掉糞池亡 四川父悲問：為何沒蓋？

記者陳政錄／綜合報導
四川平昌有三男童掉進化糞池，搶救無效離世；圖為救援現場影片截圖。（取材自極目新聞）
四川平昌有三男童掉進化糞池，搶救無效離世；圖為救援現場影片截圖。（取材自極目新聞）

四川昌平一社區，日前發生三名幼童不幸罹難的意外事故。綜合當地官方通報和中媒報導，有三名小孩在社區草坪玩耍時，不慎掉入化糞池，後經搶救無效離世，三人均是當地幼稚園學生，約4歲左右。其中死者宋童的父親悲痛地說，化糞池不僅沒有井蓋，洞口還被雜草掩蓋著，希望有關部門查清楚，給孩子一個說法。

影音來源：YouTube

據四川巴中市平昌縣官方微信帳號「平昌發布」21日通報，20日20時許，三名小孩在兆潤江山城小區（社區）草坪玩耍時，不慎掉入化糞池。事發後，公安、消防、醫療等部門第一時間現場救援送醫搶救。 全力搶救無效，三名小孩不幸離世，我們深表痛心和惋惜。 目前，調查工作正在進行中。

大皖新聞報導，宋先生表示，「那個地方就是成年人掉下去希望都不是很大，救援人員用了3個小時才將化糞池抽乾。」他希望有關部門盡快調查清楚事故原因。

另一位遇難孩子的爸爸吳先生說，他的孩子今年4歲半，是家中獨子，吳先生說：「我們一定要把這件事情搞清楚，給孩子一個說法。」

據極目新聞報導，事發地平昌縣金寶新區管委會也於21日凌晨通報此消息，另經向社區物業、住建、金寶新區管委會等部門了解，涉事化糞池管理、歸屬及事發時有無井蓋等問題，均表示尚在調查，暫無定論。

兆潤江山城小區業主羅先生說，小區業主都不知道那裡有一口井，因為井口有雜草，而且旁邊也沒有任何提示牌，甚至旁邊就是遊樂場所，小區居民經常在那裡跳廣場舞，大家都沒有意識到危險就在身邊。

平昌縣教體局表示，掉進化糞池的三名小孩是當地幼稚園的幼兒，有相關部門工作人員稱，初步了解，三名小孩均是4歲左右的幼兒，來自不同家庭。據社交平台上網傳影片顯示，事發後，現場拉起了警戒線，不少市民圍觀。

另據新京報引述官方管道訊息，當救援人員抵達現場時，沒有看到井蓋，因此當地要求即日起，對涉及密閉空間、有限空間、井蓋等地進行安全隱患排查。

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