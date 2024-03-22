又傳校園霸凌 山東1高中生被10餘學生圍毆逼下跪、喝尿

小楊稱被醫師診斷左耳受到了損傷。（取材自縱覽新聞／受訪者供圖）

3月21日，網民楊先生發視頻稱，他的兒子1月8日剛轉學當天，就在山東菏澤市定陶區第一中學廁所內遭到十餘人毆打，還被逼下跪、喝尿，事情過去兩月之久，公安機關只對三名打人學生作出行政拘留處罰，甚至因三人未滿18周歲沒有執行，且他們至今也未收到任何賠償和道歉。楊先生說，他不滿警方處理結果，已向法院提起訴訟。

中國近日傳出多起校園霸凌事件，無獨有偶，楊先生昨天發視頻稱，他的兒子小楊今年上高三，1月8日下午剛轉到定陶區第一中學上學。小楊向他說，下午第二節課下課後，自己被同年級其他班的幾名學生叫到廁所裡。當時廁所內站著十餘人對自己拳打腳踢，還強迫下跪，並按著自己的頭逼迫其喝尿，自己不停抵抗，對方才沒有得逞。

楊先生稱，毆打小楊的學生中有一人曾在補習機構與小楊有過矛盾，他懷疑是這名學生找人「教訓」了小楊。

8日下午3點多，楊先生接到小楊電話後，立即趕到學校並報了警。由於不認識大部分打人學生，小楊只指認出三人，隨後這三人又供出了另外三名學生，但被供出的三名學生拒不承認毆打過小楊，最終派出所只對小楊指認出的三名學生進行行政拘留處罰。因三名學生均未滿18周歲，且是初犯，故不對其執行行政拘留處罰。

菏澤市公安局定陶分局出具的行政處罰決定書顯示，2024年1月8日下午，在定陶區第一中學高三教學樓一樓男生廁所內，董某某夥同孔某、劉某某，無故對楊某某進行毆打，董某某、孔某、劉某某尋釁滋事的違法行為成立，對三人分別做出拘留十日、七日和五日的行政處罰，因三人已滿16周歲未滿18周歲，初次違反治安管理處罰，對其不執行行政拘留處罰。

據楊先生提供的病歷顯示，患者自述一個小時前在學校被多個同學拳打腳踢致傷，傷後全身不適，頭暈、耳鳴、腹痛等，定陶區中醫院初步診斷結果為：外傷性頭痛，胸、腹軟組織挫傷，膝關節 軟組織損傷。定陶區人民醫院眼耳鼻喉科門診開具的病歷顯示：患者左耳損傷。

菏澤市定陶區教育和體育局安全辦工作人員表示，事情發生後學校曾向教育局 上報，還未接到處理結果；家長報警後便由派出所介入處理。

楊先生稱，他對警方的處理結果並不滿意。此外，他至今沒有收到任何一名打人者的道歉，小楊的醫藥費也一直沒有人負責，是由他自行承擔。出事後，小楊轉到了其他學校上學，但精神因此事影響很大，情緒十分低落。他已經向法院提交了訴狀，要求學校和上述六名打人學生進行賠償。