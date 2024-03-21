又見霸凌 西寧妙齡女遭圍毆 脫光衣服下跪 官媒：整治該動真格了

網傳青海西寧一女孩被多人暴打侮辱影片。（取材自抖音）

河北邯鄲驚爆初中生殘忍虐殺案後，湖北咸寧、山東臨沂等地近日也傳未成年人暴力事件，而最新一起發生在青海西寧，一名年輕女孩在飯店內遭多人施暴，除被打耳光、割頭髮、逼下跪，還被迫脫光衣服；在同一房間內，還有三名男孩被群毆。陸續傳出的惡性校園霸凌事件引爆輿論怒火，驚動官媒央視喊話「該對校園霸凌動真格了」，同時多地政府紛表態嚴打未成年犯罪。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，近日，一女孩在飯店內遭多人暴打侮辱的影片引發廣泛關注。網傳影片顯示，女孩在一飯店房間裡被多名年輕男女打耳光、割頭髮，被逼下跪後用垃圾桶套在頭上，最後還被逼迫脫光全身衣服。在同一房間內，還有三名男孩被群毆，其中一名施暴者手持刀柄多次擊打其中一男孩頭部，導致頭部流血。整個過程中，沒人反抗。

知情者稱，事發在西寧一飯店。被打的女孩因為談戀愛引發對方不滿，被哄騙到飯店實施暴力，其他被打的三名男孩是女孩的朋友。

青海省西寧市公安局城北公安分局3月20日通報稱，3月7日，西寧市公安局城北分局民警發現網上傳播一毆打他人視頻，遂開展工作並於當日將涉案人員全數逮捕。目前，主要涉案犯罪嫌疑人已被採取刑事強制措施，案件正在偵辦當中。

央視網20日在微博 刊發評論稱，在連續數起有關未成年人惡性案件的背景下，對施暴者的過度寬縱和對受害者的保護不力成為一種頗具代表性的集體感受。年齡怎麼能成為犯錯、犯罪免罰的擋箭牌？「孩子，我寧可去監獄 看你，也不要去墳頭看你。」這樣的「極端」言論總能贏得一片叫好。表面看，這只是情緒的宣洩，但背後折射了大眾對相關方應對校園霸凌行為不力的不滿與憤懣。

央視網評寫道，校園霸凌問題積弊日深。面對當下社會對校園霸凌事件普遍而強烈的關注與訴求，該動真格了。呼籲各方必須更站到受害者的立場去思考和行動，對霸凌者施以有力的懲處，特別有必要透過對標誌性事件的案例剖析和正確處理形成示範和震懾效應，逐漸扭轉不良的風氣。

針對未成年犯罪，新京報報導，雲南、四川、貴州等「留守兒童」眾多的省份，近期相繼召開與打擊整治侵害未成年人違法犯罪相關的工作會議。河北邯鄲市10日發生三名初中生涉嫌殺害同學埋屍案，三嫌據指均未滿14歲，都是父母不在身邊的農村「留守兒童」。