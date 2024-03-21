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13歲男孩性侵8歲女童 警方竟不立案 他返校上課 全網怒了

中國新聞組／上海21日電

中國未成年惡性犯罪事件雪球持續擴大，澎湃新聞報導，廣東清遠陳女士稱，其8歲的侄女陳果（化名）在公園玩時，被一名13歲陳姓男孩性侵。儘管家屬事後報警，卻被告知由於陳姓男孩不滿14歲，無法追究其刑責，故對此案不予立案。男孩甚至在事發後一度被學校停課「現又返校上課」，引發眾怒。受害者家屬不滿處理結果，近日已向當地教育部門投訴反映。

據報導，陳女士表示，陳果今年讀小學二年級，父母在鎮上做小生意。今年2月26日下午5、6時左右，放學後，陳果和讀五年級的姊姊一起去附近的公園玩，姊妹倆有拌嘴，於是姊姊先回家了，陳果隨後遭一名男孩的侵犯。

陳女士稱，事發地點位於公園附近的一處房子，性侵陳果的男孩讀初二，兩人並不認識。家屬了解到，陳姓男孩於2010年5月出生，還差幾個月就滿14歲了。事發後，見下體有血跡，陳果被嚇到了，哭著回家，跟父母說了此事。之後，陳果的父母報警，並帶其去醫院檢查。

陽山縣婦幼保健院當晚作出的診斷結果顯示，陳果的處女膜破裂，「見少量血跡，左大腿內側見兩處瘀黑」。

陳女士表示，之後陳姓男孩沒有回家，跑到了五、六公里外的同學家，當晚被警方找到。但很快，陳姓男孩就被放出來了。

陳女士提供的聊天紀錄顯示，陳姓男孩的一位任課老師表示，陳姓男孩是一個「問題學生」，有喝酒、抽菸、曠課、欺凌等行為，「七年級的時候就全校有名了」，平時班上有同學投訴他，老師也拿他沒辦法，上學期老師還勸過家長帶孩子去封閉管理的學校讀書。事發後，老師要陳姓男孩回家了。但現在又回校上課了。在未有上級通知前，老師也沒有權力不讓陳姓男孩回校上課。

據陳女士介紹，事發後，陳果父母和陳姓男孩的父母在派出所見過一次，當時對方稱家裡困難，沒錢賠償，提出給2萬元人民幣（約2778美元）和解，並要求出具諒解書，陳果的父母很氣憤，拒絕了對方的和解方案。

陳女士稱，3月18日，陳果的父母到當地派出所，被告知由於陳姓男孩不滿14歲，無法追究刑責，故不予立案。陳果的父母無法接受這個處理結果。

陳女士表示，事發後，陳果遭受了巨大的心理創傷，又哭又鬧，此前已經做過心理輔導，目前已返校上學。家屬認為，這麼惡劣的事件發生了，犯案的人應承擔相應的法律責任，不能當作事情沒有發生一樣，「沒有任何處理結果」。目前，家屬已向當地教育局、12345等多部門投訴反映情況。

教育局 教育部

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