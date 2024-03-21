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河南男子激動就打人 在台球會所暴打2女店員 打斷3根球杆

中國新聞組／北京21日電
監視影片顯示，河南商丘民權縣一台球會所內，一男子手持撞球桿不斷擊打兩名女子。（取材自微博）
監視影片顯示，河南商丘民權縣一台球會所內，一男子手持撞球桿不斷擊打兩名女子。（取材自微博）

一段監視影片片段近日流傳網路，視頻可見河南商丘民權縣一台球(撞球)會所內，一男子手持撞球桿不斷擊打兩名女子，過程中竟一連打斷三根球桿。河南省商丘市民權縣公安局官方微博19日晚發布警情通報：關於網傳視頻，經核查，是民權縣公安局已立案偵辦的一起案件。

綜合媒體報導，上述警情通報稱，3月9日晚間8時許，該局指揮中心接報警：綠洲街道辦事處鐵北路一台球廳有人被打。接警後，警方迅速到達現場處置。經查，犯罪嫌疑人鄭某（男，23歲）在該撞球廳結帳時，與撞球廳工作人員吳某（女，24歲）、武某（女，22歲）發生口角，後持撞球桿對兩人實施毆打。目前，犯罪嫌疑人鄭某已被依法刑事拘留，該案正在進一步辦理中。

根據監視器影片顯示，影片中一女子正在前台使用電腦，突然畫面中走進一男子手持撞球桿，毫無預警地朝女子的背部、頭部揮擊三下並把球桿打斷。

隨後，另一名女子衝到二人中間試圖阻止男子繼續實施毆打，而男子期間則一直對視頻中女子說些什麼，在被打女子反駁後該男子則再次爆發揮棍打向兩名女子，並再次把球桿打斷。然而持棍男子不依不饒，又拿起前台的另一根球桿再次打向兩名女子的頭部直至把兩人打倒在地。

此後又有一男一女進入前台勸阻施暴男子，在勸阻過程中男子又用腳踢踹女子的頭部，當倒地女子再次言語回應時，該男子又推開眾人猛力揮打女子頭部數十下，並將球桿打斷，最後也一直在辱罵「我x你媽」。在女子大喊報警後，該男子還持續叫囂，「趕快報，你起來報警啊。」

該撞球會所負責人孫先生表示，事發3月9日晚8點左右，被打的都是其員工，「當晚店裡只有她們兩個在。」孫先生表示，當晚顧客和店員發生了口角，男顧客比較激動，「他也沒醉酒，一共打壞了三根球桿，店員被第一時間送到醫院，現在在家休養。」孫先生說，事發後他第一時間報警。

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