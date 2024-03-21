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湖南1政協主席疑嫖宿幼女 同僚稱對象14歲以上 「愈描愈黑」

中國新聞組╱北京22日電
湖南省洞口縣政協主席尹小龍涉嫌嫖宿幼女，日前被警方控制。(取材自鳳凰網)
湖南省洞口縣政協主席尹小龍涉嫌嫖宿幼女，日前被警方控制。(取材自鳳凰網)

網傳湖南省洞口縣政協主席尹小龍疑涉嫌嫖宿幼女，日前被警方控制。不過，洞口縣人大常委會主任歐陽佑春表示，「網傳嫖宿幼女一事不屬實，對方屬於嫖娼，對象是14歲以上」。人大主任這個闢謠說法惹群嘲，「這意思就是14以上18以下唄，不如不說」、「愈描愈黑」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，尹小龍疑因涉刑案，近日在長沙被警方控制。對此，洞口縣紀委監委工作人員稱，尹小龍涉案的具體情況警方還在進一步調查中。

不過有媒體報導，尹小龍疑似涉嫌嫖宿幼女。洞口縣人大常委會主任歐陽佑春就此表示，「根據公安通報，網傳嫖宿幼女一事不屬實，他屬於嫖娼，對象是14歲以上，不是強姦，具體的案件情況需要以公安部門和有關部門的通報為準」。

據了解，人大主任強調14周歲以上，肯定是基於嫖宿幼女是強姦犯罪。稱是14周歲以上，意味著不是和幼女發生性關係，而是付錢和14周歲以上的女性發生性關係。

對此，有網友質疑「等於沒否認是未成年」、「重點是嫖娼而不是嫖宿幼女嗎」、「現在14歲以上都成娼了？牛逼的團體」。

另有網友嘲諷，「嫖幼女屬於強暴，嫖只是拘留幾天」，呼籲官方關注「強姦未成年」、「末成年人那就沒存在嫖一詞，是強姦」。

另一名洞口縣官方人士則透露，尹小龍今年3月在長沙被當地警方控制，上周起已多日沒到單位上班，洞口縣委書記吳韜的口徑也與歐陽佑春一致，聲稱沒有「嫖宿幼女」這回事，只能算是「一般的嫖娼」。官方的回應讓人傻眼，不過，相關消息似乎被壓下來，未見主要媒體報導，微博上也僅有自媒體在討論這件事。

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