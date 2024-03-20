邯鄲又傳霸凌 高中生打傷同學睪丸 施暴者稱姥爺是縣長

事發當天的入院治療診斷。（取材自封面新聞）

邯鄲又傳學生遭霸凌，李姓家長再次前往公安局遞交資料，稱去年5月24日晚，他的兒子小康晚自習後返回宿舍，被同班莊姓同學打傷睾丸，手術後至今未能完全康復，「走動或者劇烈運動，就會腫脹、疼痛。兩次試圖去上學但都傷情復發，至今休學半年多。」

封面新聞報導，李先生說，莊同學和小康是高一同班同學，平時對小康曾多次騷擾、侮辱，「撕課本、搶零食、取侮辱性的外號，這都是輕的。有時候在廁所遇到，趁小康蹲著上大號，他闖進去騎在小康頭上。」

據報導，李先生稱，小康在事發前一個月曾向老師反映、求助，老師也第一時間把莊同學喊去批評教育，「他表面上道歉、悔改，私下卻變本加厲，時不時往孩子身上撞，拳打腳踢。」

報導指出，李先生說，「去年9月開學，孩子試著去上課，發現莊同學也在學校，並且追到小康宿舍門口挑釁，說他姥爺是縣長，父親是幹部。」小康去年9、10月份兩次試圖返校上課，一旦長久站立、坐著或走路，睪丸會再次腫脹、疼痛，後來一直休學至今。

莊同學的父親則稱，說兩個孩子是鬧著玩，「又沒有傷情，你找我幹什麼。他姥爺也不是縣長，我也不是幹部，有問題你們找警察。 」