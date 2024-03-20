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湖北傳16歲少年殺同學 輕描淡寫：10年青春沒了

中國新聞組／北京20日電
湖北一名16歲青少年在殺害同學後，只在社交平台輕飄飄留下一句「十年青春沒了」。（取材自微博）
湖北一名16歲青少年在殺害同學後，只在社交平台輕飄飄留下一句「十年青春沒了」。（取材自微博）

繼河北邯鄲驚爆一名初中生被三名同學殘忍虐亡後，湖北咸寧再傳一名16歲少年疑因糾紛被同齡人捅殺，行凶者事後還發文「十年青春沒了」字眼，引爆眾怒；與此同時，在山東臨沂也發生多名中學生圍毆一名學生事件，甚至將垃圾及泥土強行塞入被害學生口中。

紅星新聞報導，3月18日，網傳「咸寧火車站一名16歲少年被同儕殺害」。19日上午，咸寧市公安局表示，案件仍在調查中。

據死者同學介紹，死者剛過完16歲生日，「當天晚上，一名同學邀請他幫忙調解與另一個朋友的事情，結果對方掏出刀子劃傷他的臉，兩人扭打的時候對方捅了他，之後跑了。」

死者同學說，行凶者逃離現場後，在社交平台發布了一張胸前有紋身的赤膊照片，發了「十年」兩個字，之後自己置頂了一條留言，輕描淡寫地稱「十年青春沒了，後悔也沒用」。

本報系聯合報報導，研判行凶者是指自己應該會被判刑十年。

這起社會事件在網上引起海量留言，有網友稱：「人家生命沒了，他輕飄飄一句十年青春沒了？」「怎麼這麼多孩子被害？」「未成年不是免死金牌！」「看得我起了一身雞皮疙瘩，頭皮發麻。」

另據中央社報導，網上近日廣傳一則長約7分鐘的影片，內容顯示山東省臨沂市蘭山區義堂鎮朱保中學一名男學生被四名男學生拳打腳踢。施暴學生們甚至還往被害學生口中強塞垃圾和泥土。至於被害學生，整段畫面都能聽到他近乎絕望的哀嚎。

據報導，事發地管區派出所透露，所有施暴者都已全部被逮捕，「被打男孩所幸沒大事」。

中國接連發生手段兇殘的校園霸凌事件，引發家長們的擔憂，認為邯鄲、咸寧、臨沂等事件可能只是全國冰山一角。

自由亞洲電台報導，接連發生的未成年殺人事件引起中國社會公憤，輿論出現要求「嚴懲、重判」 的聲浪，甚至有網友呼籲判處涉案人死刑。

是什麼因素導致中國未成年人惡性犯罪案件頻繁？美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元認為，家庭、學校甚至整個社會都有連帶責任。

葉耀元表示，在一胎化政策下，小孩可能被過度溺愛，「在社會價值觀上面會有一些誤差」。在學校教育上，「（官方）可能放更多精力在所謂的不管是愛國教育，或者是學業上面的精進。」 但在人與人之間的倫理還有社會關係上面，中國教育非常不足。

至於社會責任，葉耀元指出，文革後，中國社會是介於類資本主義時代，多數人覺得賺錢最重要。此外，中國目前社群媒體興盛，但社媒上渲染出來的訊息「都不是太值得小孩仿效」。

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