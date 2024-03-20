不景氣發洩情緒？1天3起汽車衝撞 浙遼京釀6死數十傷

北京19日晚間發生嚴重交通事故，一輛轎車不明原因直接衝撞多輛電動車與自行車。（取材自微信）

繼浙江台州、遼寧瀋陽之後，北京19日晚間也發生一起嚴重的汽車衝撞事故，據稱有多達20多輛電動機車和自行車遭撞擊，並造成多人受傷。浙江台州與遼寧瀋陽的事故分別造成6人死亡，北京這起最新事故則有多人受傷。一天內接連發生三起汽車衝撞事故已經引發中國民眾恐慌。

影音來源：聯合影音網

有媒體指出，近期多起駕車撞人事件顯示的可能是有部分民眾在經濟下行的環境下，把絕望的情緒發洩在其他無辜者身上。

據新京報報導，19日晚上7時40分許，一輛私家車發生交通事故後，駛入東城區寬街路口非機動車道，並與多輛電動車 發生碰撞，造成多人受傷。事發後，警方第一時間開展工作，駕駛員已被控制，傷者均已送醫救治。目前，事故原因正在進一步調查中。

對於這起交通事故，北京交通部門與官方媒體均未透露更多訊息。網上有消息稱，約有20多輛電動機車與自行車被撞，肇事的汽車駕駛疑似酒駕，但具體情況仍有待官方證實。

有目擊者稱，駕駛SUV的肇事司機疑似酒後駕駛、撞車後逃逸失控剷入電動單車堆等說法，不過未獲警方證實。現場有短片流出，事發後司機在現場與人爭吵，為自己申辯。

事實上除了北京之外，中國19日還發生另外兩起嚴重的汽車衝撞事故，分別在浙江台州與遼寧瀋陽。

浙江台州的事故發生在該市一所職業技術學院，共造成3死16傷，肇事者為該學院一名男學生，當天疑似駕車蓄意衝撞行人。

瀋陽的事故則是一轎車逆向衝入人行道，造成3人死亡。根據民眾上傳網路的照片顯示，有現場民眾赫然發現，肇事車輛副駕駛座椅上放置著一具鋼製氣罐。這名駕駛人是否想藉此製造更大事故，尚無法得知。

對於浙江台州與遼寧瀋陽的衝撞事故，當地警方均未說明究竟是單純的意外，或是刻意為之。隨後北京又於晚間發生重大的汽車衝撞事故，一天之內接連發生三起類似事故，已經引發不少中國民眾恐慌。

環球時報前總編輯胡錫進19日深夜在個人微博 發文稱，北京這起事故是一起嚴重的交通事故，但一位不具名的官員告訴他，初步調查可以排除肇事司機蓄意作案的可能性。至於為何這輛小客車會失控，原因仍在調查中。

但胡錫進也指出，公眾對這三起事件都很關心，呼籲官方應及時更新調查進展。

在此之前，山東省德州 市3月1日才發生一名男子駕車，在德城區第三實驗小學安居苑校區門口附近蓄意衝撞行人，造成2人死亡、6人重傷的慘劇。