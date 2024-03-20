滬男打球踩到貓摔倒十級傷殘 投餵者判賠24萬

圖為浙江民眾在杭州體育館打羽毛球。 (中新社)

「男子被流浪貓絆倒，投餵者判賠24萬(人民幣，下同，約3.4萬美元)」一事近日衝上熱搜，引發眾多網友熱議。上海一名吳姓男子與同事在羽球 館打球，落地時踩到貓肚摔倒受傷，經鑑定構成十級傷殘。吳男遂到法院控告羽毛球館所屬公司和流浪貓投餵者肖某。

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看看新聞網報導，吳男表示，2023年4月20日，與同事一同至位於上海閔行區的一家羽毛球館打羽毛球。吳男在後場準備跳起接球扣殺，落地時右腳踩到貓肚子上，致摔倒受傷。後至醫院治療，診斷為右雙踝骨折及右腓骨幹骨折。經鑑定，構成十級傷殘。經了解，被告肖某是場館經營公司的員工，場館中的貓由肖某飼養。

吳男認為，羽球館是收費的，經營者未盡到安全保障義務，肖某是貓的飼養人，上述兩方應對自己所受傷害共同承擔賠償責任，遂向法院提起訴訟，索賠35萬元。

對此，羽球館經營公司辯稱，事發當日，現場並沒有貓，也沒有看到原告是踩到貓以後受傷。貓是很靈敏的動物，很難相信原告會踩到貓。

飼養貓的肖某則稱，原告提供的證據不能證明其受傷和貓咪有關。原告所述的貓也並非其飼養，即便有投餵流浪貓的行為，因投餵者不能對貓管控支配，也不能認定屬於飼養人。

該案一審民事判決書顯示，依據多名證人的陳述，認定原告受傷原因為在打羽毛球過程中踩到貓所致。依據查明事實，貓為肖某飼養。

上海市閔行區人民法院認為，依法規定，飼養的動物造成他人損害者，動物飼養人應負侵權責任。故原告要求肖某負賠償責任，該院予以支持。羽球館經營者對場地負有安全保障義務，由於疏於管理，未盡其安全保障義務，致原告在運動過程中踩到貓而受傷，應承擔相應責任。

法院一審判決指出，被告肖某於本判決生效之日起十日內賠償原告吳某醫療費 4萬6550.20元、住院伙食補助費430元、營養費4200元、護理費6300元、殘疾賠償金16萬8068元、精神撫慰金5000元、交通費800元、鑑定費2850元、律師費6000元，共24萬198.20元。