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湖北11歲男孩殺害鄰居4歲女童、丟糞缸 心理矯正6個月就返校

中國新聞組／北京20日電
監視器顯示，男孩和被害女童手牽手往廢棄的菜園方向走去。(取材自都會快報橙柿互動)
監視器顯示，男孩和被害女童手牽手往廢棄的菜園方向走去。(取材自都會快報橙柿互動)

邯鄲13歲王姓初中生遭同學殺害後，王媽媽因悲傷過度進醫院。湖北荊州公安縣的小鎮一家，至今尚未完全走出4歲女兒被未成年男孩塞糞缸殺害的傷痛。男童因不滿12歲被撤銷此案，被送到專業機構心理矯正6個月。邯鄲案令小鎮聯想起女兒的慘狀，他正對加害者提起刑事申訴，同時提起民事訴訟要求賠償。

都會快報橙柿互動報導， 去年11月5日，網路曝出未滿12歲男童殺害4歲半女童」一事，引發關切。不幸遇害的就是小鎮的女兒。去年8月30日，他的4歲女兒被未滿12歲的鄰居男孩殺害。

案發當天傍晚6點多，男孩牽著女孩往廢棄的菜園方向走進去，後來男孩一個人走了出來。面對警方的詢問時，男孩還指了不同的方向，說女孩已經回家了。「他眼神、表情都不對，」小鎮記得當時看到的情景，男孩不敢看他老婆的眼睛。

鄰居的菜園雜草叢生，裡面有個簡陋的廢棄廁所，泥地下有隻缸，缸子上搭木板，缸底有磚頭。小鎮在廢棄的糞缸邊，「看到白乎乎的，一開始以為是廢棄的蛇皮袋」，他用手往下試探，拿了四五塊磚塊後，他在裡面摸到了軟軟的身體，看到女兒頭埋在胸口。

根據法醫鑑定，女兒最後是因糞渣窒息而死。因為男孩的兩次撒謊，錯失了女兒被施救的機會。

小鎮在微博帖子裡寫道：「監視器顯示此時是18：30左右，肇事男孩打開菜園帶我女兒進去後，反鎖菜園門，從我女兒背後雙手掐脖至昏迷沒有任何反抗，隨後拉入一個茅坑屋，將女兒頭朝下扔到茅坑屋裡的糞缸內…。」

根據警方指出，男孩因為小女孩和他的妹妹多次因玩具吵鬧，有了「讓她從這個世界消失」的想法。

報導指出，案發後第二天，當地公安機關就立案。但今年1月17日，公安告知他案子被撤銷了。因男童犯案時不滿12歲，無刑事責任能力，依刑法規定撤銷此案。

事發後，男孩被送到湖北武漢一所專業機構接受心理矯正，時間是6個月，公安告訴他「這個時間已經是規定期限裡最長了」。在春節之後，男孩便可以開始正常上學。

河北邯鄲少年被害案，讓小鎮想到自己女兒的遭遇。目前，他正在提起刑事申訴、民事訴訟， 「我們可能需要一輩子來接受這個結果。」小鎮說。 

警方發出的撤案判決書。(取材自都會快報橙柿互動)
警方發出的撤案判決書。(取材自都會快報橙柿互動)

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