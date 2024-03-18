廣東13歲在校生 當街強拉女童猥褻 網轟：形同畜牲

男孩在路邊強行拖走小女孩至角落處實施猥褻，視頻可以聽到女孩在哭叫。（視頻截圖）

有網友日昨發布一段監控視頻稱，一名男孩在路邊拖走小女孩，疑似實施猥褻。視頻中顯示的時間為3月12日下午，一名身著黃色校服的男孩將一名女孩拖行至角落處，疑似猥褻的行為，還可以聽到女孩在哭叫；視頻後半段，可看到有行人和騎電動車 的人經過，女孩逃離後，男孩也離開現場。有網友表示，視頻中的地點可能為廣東梅州。

影音來源：YouTube

綜合北京青年報、央視新聞報導，據廣東省梅州市五華縣聯合工作組深夜通報，3月12日17時，五華縣一在校學生13歲李姓學生跟隨一女生至一居民樓下時對其實施猥褻；期間，該女生盡力掙扎並大聲呼叫，被路人發現後，李姓學生才停止猥褻行為。

案情發生後，五華縣公安機關立即組織警力開展調查。經檢查，該女生身體未受到傷害。李姓學生已被依法送至專門學校進行訓誡教育，後續處理工作仍在進行中。

視頻在網路傳開引起熱議，有網友表示，「什麽疑似？該抓就抓！不抓以後還不知道會做出什麽！邯鄲初中生被3個同學殺害埋屍就是前車之鑑」、「視頻裡女生褲子都被扒了，男生的手都伸裡面了，這已經是實際侵害」、「光天化日下穿校服當街扒女生褲子，真是膽大包大，和牲畜有什麼兩樣」、「現在的極個別的孩子這是怎麽了？真是太恐怖了，以後還敢讓孩子自己出去嗎」。

更有網友表示，「未成年人保護法是保護被害者的，不是施暴者的保護傘」，還有人主張「建議類似情況未成年人和成年人同樣定罪量刑」。