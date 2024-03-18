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澱粉腸遭打假 99%大學生吃過 嘆「吃成元素周期表」

中國新聞組／北京18日電
央視打假，澱粉腸竟含雞骨泥。（取材自微博）
央視打假，澱粉腸竟含雞骨泥。（取材自微博）

央視「3.15」晚會曝光國民美食安全問題引發網友熱議，首當其衝崩潰破防的當屬大學生們，「315打假擊敗全國99%大學生」衝上微博熱搜，獲大批大學生共鳴：「從澱粉腸到奶茶，從鴨血到黃燜雞，真是名單十幾卷，卷卷有我名啊」「一不小心吃成了元素周期表」，但也只能無奈表示，「只能選擇無視繼續吃」，因為「大學生這麼窮你叫他們吃啥去？」。

影音來源：YouTube

澱粉腸是街邊平民美食，如今傳出成分除了澱粉，竟然還添加雞骨泥，雞骨泥作為寵物飼料的成分，無法被人體吸收，不建議食用，消息一出，網路上罵聲一片。綜合快科技、瀟湘晨報報導，有博主發視頻稱，這次315打假最大的受害者不是商家，而是把大學生給打的面目全非，平常在學校就樂意吃點雞公煲、吃點黃燜雞，結果是冷凍僵屍雞，尚且還能接受，畢竟價格擺在那兒了。

該名博主表示，「然後忙活一周了，想著周末去吃頓好的吧，幾個人出去A了一頓，帶有甲醛的勾兌鴨血和肥牛」，「平常放著蜜雪冰城這麽物美價廉的品牌不點，想著點貴的，卻是過期的；想著獎勵自己一個水果撈吧，爛的，還能接受。但是，澱粉腸，你這次真讓我失望了」。

「澱粉腸塌房」的第二天，河南三門峽一名大娘出攤2小時無人問津，最後自己默默把澱粉腸吃了。拍攝者稱，因為拍攝當天是周六，人流量還是不少的；當天他好奇被曝光後還會不會有人買澱粉腸，結果看到攤販2小時沒賣出一根。他表示，平時吃澱粉腸一次能吃四、五根，但是得知澱粉腸裡面有雞骨泥後，堅決不吃了。

大娘出攤賣澱粉腸2小時無人問津。（取材自瀟湘晨報）
大娘出攤賣澱粉腸2小時無人問津。（取材自瀟湘晨報）
老人出攤賣澱粉腸，無人問津。（取材自微博）
老人出攤賣澱粉腸，無人問津。（取材自微博）

不少商家也開始了各種自救。一位來自山東棗莊的澱粉腸商家在直播中特意掛出了寫有「沒有骨泥」字樣的紙張，並且2小時自己親自吃了10根澱粉腸。他希望大家能理性看待澱粉腸，不要一棒子全部打死，並稱自己兄弟倆和老闆也會和澱粉腸的廠家去溝通協調。

影音來源：YouTube

網友們對此紛紛留言，表示「好好的大學生，都被毒成了脆皮大學生」、「不僅僅是大學生吧，還有苦逼的打工人」、「大學生這麼窮你叫他們吃啥」、「食品監管形同虛設」，更有網友直言，「難怪那些富豪們都有自己的蔬菜和肉類養殖種植基地」。

一位來自山東棗莊的澱粉腸商家在直播中特意掛出了寫有「沒有骨泥」字樣的紙張，並且2...
一位來自山東棗莊的澱粉腸商家在直播中特意掛出了寫有「沒有骨泥」字樣的紙張，並且2小時自己親自吃了10根澱粉腸。（取材自微博）

河南 微博

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