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福州戀愛體驗館「涉黃」 親親抱抱、摸胸摸腿明碼標價

中國新聞組／北京17日電
戀愛體驗館內的親親、抱抱、身體接觸都被明碼標價。（取材自大象新聞）
戀愛體驗館內的親親、抱抱、身體接觸都被明碼標價。（取材自大象新聞）

「搭子」文化在年輕人之間盛行，福州有些商戶線上平台開設了聲稱能讓人體驗到戀愛感覺的「私人訂制」；「戀愛體驗館」以「陪玩」、「陪聊」、「戀愛」為名，實際卻藉此開展擦邊涉黃服務，親親、抱抱、身體接觸都被明碼標價。公安介入調查後，多家已關門，一家連夜「跑路」。

影音來源：YouTube

大象新聞報導，30歲的小重沒有談過戀愛，對愛情很憧憬，一次瀏覽線上平台時，看到福州一家「伴遊戀愛體驗館」，於是很動心；但到店後，工作人員稱收費是600元/小時，可以抱、摸胸摸腿等，這讓小重覺得挺「邪惡」的，一定涉黃性質在裡面。

據報導，走訪小重曾光顧的這家俱樂部，工作人員引導進入二樓的一處房間內，兩個房間大門緊閉，門口擺著兩雙鞋，房間內不時傳來嬉笑聲；隨後，工作人員就帶來了一位年輕女子並介紹，門店有398元（人民幣，下同，約55美元）、498元（約69美元）、888元（約123美元）三種體驗套餐可供選擇。

其實，這些服務內容已經涉及灰色地帶，親親、抱抱、身體接觸都被明碼標價，而這種情況，在一些戀愛體驗館也存在，並且價格越高肢體接觸的尺度越大。

報導指出，這類戀愛體驗館還通過各種渠道招攬年輕女性，甚至未成年人，已經逐步走向違法犯罪的邊緣。不少體驗館在接待時表示，店內主推的是18~22歲年輕女性。

此外，這些戀愛體驗館通常隱藏在商圈附近的大樓裡，有時還會利用假地址在宣傳上進行偽裝，躲避監管；為了躲避公安的檢查，一些門店在房間設計上也花了心思。

多個官方媒體曝光了不少地區存在戀愛體驗館「擦邊涉黃」的新聞，公安部門已著手處理，部分涉事門店被下架處理。

戀愛體驗館，店內主推的是18~22歲年輕女性。（取材自大象新聞）
戀愛體驗館，店內主推的是18~22歲年輕女性。（取材自大象新聞）

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