「周處」靈修組織廈門版 前記者化身尊者 騙女學員上床

大陸公安部旗下媒體報導，一名前記者鄧海鵬打著「靈魂塑造」旗號創辦培訓機構，超過3600人被騙，吸金超過1100萬元人民幣，更有多名女學員遭誘騙與之發生性關係。（取自中國反邪教網）

台灣電影「周處除三害」在大陸熱映，劇中男主角陳桂林揭發以「尊者」為宗教領袖的靈修組織，引發討論，最近大陸公安部也搭上輿論熱潮，曝光一起現實版靈修組織案件。一名前記者鄧海鵬打著「靈魂塑造」旗號創辦培訓機構，超過3600人被騙，吸金超過1100萬元人民幣（約152.8萬美元），更有多名女學員遭誘騙與之發生性關係。

大陸公安部旗下「中國反邪教網」日前發布一則專題報導，並以「『周處除三害』中現實版『靈修』組織」來形容2016年鄧海鵬創辦的「心揚升生命文化諮詢（深圳）有限公司」。根據案情，鄧海鵬以「提升自我」、「靈修」為名義設置課程，實現對學員的精神控制。

根據報導，鄧海鵬2021年將培訓總部從深圳搬到福建廈門。他稱其「靈魂塑造」理論結合神學、禪修、佛教、心理學等知識，同時加入自己的一些臆想。鄧海鵬還設立了學員推薦代理制度，義工成功推薦新學員，就可得到現金獎勵，使得學員主動或被動地幫助他「拉人頭」。

報導指出，鄧海鵬的目標客群主要是有心理疾病或正遭受不幸的人，機構主要透過社交平台發布影片宣傳，搭配客服引導，游說客戶前往就近的培訓點，掏錢參加「靈魂培訓」。而培訓活動均在酒店舉辦，活動收費從千元人民幣到上萬元不等。且培訓活動一般會持續10小時以上，但機構會對學員進行封閉管理，活動期間不得外出、與外界聯繫。

根據報導，鄧海鵬會在現場引導義工捐獻，還制定了各種規則，一旦有學員違規，就要接受懲罰。學員韓喜回憶表示，當時自己已經入不敷出，「很多人要靠借錢才能交得起罰款」。受騙學員和義工中有不少高學歷中產，甚至有人辭去工作，賣掉上海的學區 房，來支付培訓費用。

報導指出，鄧海鵬與自己的「人設」截然相反，「人前要求學員全部吃素，自己每天大魚大肉，必吃海參；人前假裝不近女色，實則打著談戀愛的名義漁色女學員」。一名女學員雲雲指控，鄧海鵬常灌輸她「如果不和我在一起，神會運作」之類的話，於是她與鄧海鵬發生親密關係並懷孕，最終與丈夫離婚。

根據報導，鄧海鵬的靈修組織最終在2022年10月遭警方破獲，鄧海鵬在去年10月被控利用迷信破壞法律實施罪、詐騙罪、強姦罪，數罪並罰一審遭判17年半。

港媒星島日報報導，鄧海鵬英文名Mark，曾在大陸獲英文專業學士學位、新聞專業學士學位，後去美國留學，並在美國、台灣旅居12年，先後擔任資深記者、編輯、專欄作者，其後擔任企業管理高級諮詢顧問。