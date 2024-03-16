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女花21萬整形 出院當天跳河自殺 醫院：無直接關係

中國新聞組╱上海16日電
小李術前(左)術後(右)照片，判若兩人。(取材自上游新聞／受訪者供圖)
小李術前(左)術後(右)照片，判若兩人。(取材自上游新聞／受訪者供圖)

上海一名24歲的女子小李（化名）去年花費21萬元（人民幣，下同，約3萬美元）到上海的首爾麗格醫療美容醫院整形，怎料在被診所要求出院當天竟跳河自殺。悲劇發生近一年，小李的母親至今仍無法釋懷，希望醫院出面解釋。醫院則回應，與他們無直接關係。

上游新聞報導，2023年3月，小李經介紹到首爾麗格整形，醫院診斷小李為「雙顎畸形、蒜頭鼻」，給出「上下顎骨進行其他成形術、下顎角肥大矯正術、頦部截骨前移術、骨內固定植入物取出術、鼻畸形矯正術」的手術建議，各類費用共計21萬元。

手術紀錄顯示，全身麻醉手術近6小時，共進行5項整形手術。術後連續7天病程紀錄中提到，除前兩日小李稱有鼻腔堵塞情況外，其餘均無不適。4月1日，小李被要求出院。

但在小李與醫院工作人員的微信聊天紀錄中，卻出現了與紀錄不一致的情況。2023年4月1日，醫院要求小李出院，小李稱自己走不了路，不太舒服。工作人員則回覆，「今天要出院，你的指標符合出院的標準」。

李姆表示，女兒術後多次向醫院表示「不舒服」，還是被要求必須出院，最終導致她情緒崩潰，出院當天發了一條「永別」留言，即跳河死亡。公安機關鑑定死因是溺水。

李母提供小李術前、術後照片顯示，手術後小李面部浮腫，與術前照片判若兩人。

診所對此回應，「手術中、術後一切順利。當事人出院後溺水身亡，與該院沒有任何的直接關係和因果關係。出於人道關懷，願意向患者家屬援助40萬元，但家屬並不同意該解決方案，且涉事醫生不存在非法行醫的情況」。

一名美容業內人士表示，「小李進行的手術是磨骨手術，一般術後需住院7天，臉部消腫要3到4周，恢復期1到3個月，完全恢復至少半年，出院時臉部浮腫是正常的」。

在小李與醫院工作人員的微信聊天紀錄中，2023年4月1日，醫院要求小李出院，小李...
在小李與醫院工作人員的微信聊天紀錄中，2023年4月1日，醫院要求小李出院，小李稱自己走不了路，不太舒服。工作人員則回覆，「你的指標符合出院的標準」。(取材自上游新聞)

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