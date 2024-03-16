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重慶民眾在上焊鋼筋防護網底下泡溫泉 網民戲稱「像水牢」

中國新聞組／北京16日電
群眾冒著落石風險在鋼筋防護網下泡溫泉。（視頻截圖）
群眾冒著落石風險在鋼筋防護網下泡溫泉。（視頻截圖）

近日，一段民眾在鋼筋防護網下泡溫泉的視頻引發熱議，有網友稱看起來好像是「在水牢裡泡溫泉」。據報導，視頻拍攝於重慶市開州區溫泉鎮一個天然溫泉池，該鎮工作人員稱，因那裡有滑坡落石風險，才焊上了鋼筋防護網，但仍有民眾撬開鋼筋進去泡。引來不少網友批評：「為泡溫泉連命都不要了」「死了又要找政府了」。

據極目新聞報導，這段視頻顯示，在一處天然溫泉池內，有多人正在泡澡，不過引人注意的是，在溫泉池正上方，焊了一層鋼筋防護網。有網友戲稱，這是在「水牢」裡泡溫泉，「過去坐水牢哭天搶地，現在坐水牢怡然自得」。也有網友擔心泡溫泉民眾的安全，「漲水一個也跑不了」「不嫌擠得慌嘛」「命都不要了」。

據視頻拍攝地重慶市開州區溫泉鎮工作人員表示，視頻中的溫泉池是一處天然溫泉，但此處正在治理地質災害，有落石滑坡風險，為了群眾的人身安全，才焊上了鋼筋防護網。

群眾冒著落石風險在鋼筋防護網下泡溫泉。（視頻截圖）
群眾冒著落石風險在鋼筋防護網下泡溫泉。（視頻截圖）

該工作人員介紹，視頻沒有拍全，只是展示了人員泡溫泉的部分，溫泉池周邊坡度較高，存在安全隱患，為了消除風險，年前焊上鋼筋防護網關閉溫泉池，不僅用鐵皮圍了起來，還貼了告示，「（泡溫泉的人）可能在出水口把鋼筋撬起來，然後從水下鉆了進去。」

上述工作人員還表示，接下來將對損壞處進行修理，加大宣傳力度告知大家不要去泡溫泉，並加大巡查力度，對不安全行為進行勸導。

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