上海迪士尼買包 排8小時才知賣光 引發混亂險踩踏

上海迪士尼商店上架新包，一大早店外就大排長龍。(取材自小紅書)

「早上10點來排隊排了8個多小時，結果晚上6點多才跟我們說貨沒了不賣了！」上海迪士尼 的甜心糖果屋近日因上架幾款新包包，卻因為顧客排隊排了天，被告知已全部賣光，引發場面一度混亂，甚至有人被擠倒在地，險些引發踩踏，迪士尼甚至出動了保安。

東方網報導，3月12日，陳女士得知迪士尼樂園外的樂享家有「達菲大臉包」和「可琦安（暱稱『餅餅』）雙肩包」上架，便在下班後趕往樂享家排隊。沒想到這兩款包直接發起了線上抽號，陳女士沒抽到，現場排隊2小時也沒買到。

隔天，陳女士反映，她得知迪士尼樂園內的甜心糖果屋也上了新包，有年卡的她便興沖沖地請假趕往現場排隊。當天一早排隊排到鐘樓外面，進去以後，還有七繞八彎的蛇形排隊等著。上午10點就來排隊的陳女士，一天都沒有吃飯。

「等到下午四、五點鐘，才有工作人員出來說，餅餅的雙肩包和達菲大臉包已經沒了，這時大家就已經有怨言了。」陳女士表示，排了這麽久總不能空手而歸，於是她只好繼續排下去，「結果等了足足8個多小時，排到晚上六、七點鐘，工作人員出來說，貨全都賣光了。」

排隊現場。(取材自新聞晨報)

一些排了一天的顧客情緒有些激動，現場場面一度有些混亂，僅現場組建的兩個微信 群，進群人數就已超過800人。在混亂中，有人被擠倒在地，險些引發踩踏。也有人因情緒激動、缺氧等引發身體不適。

為何這次場面混亂？迪士尼粉絲這樣說：凌晨放號，猝不及防，販子賣號，擾亂正常取號。一位排隊六小時的小夥子說，「12號凌晨，樂享家放號，20分鐘就全部取完了，正常遊客想進去，賣號的販子要收300-500元（人民幣，下同）一個人不等。」這位小夥子表示，據樂享家機制，線上抽的號叫完了可以排隊進去買，「誰知號叫完了，東西也賣完了，排了很長時間隊卻沒東西可以買。」

陳女士表示，3月12日，迪士尼樂享家凌晨放號，導致一般的購物者根本猝不及防，只能到線下排隊「撿漏」，誰知「撿漏」失敗，第二天又白白排了一天的隊，所以很多人想討個說法。」一位直到最後也沒買到包的市民表示，她認為這次的混亂狀況，與商店的工作失誤有關：「因為沒有按照庫存商品數量清點人數，未提前告知，導致很多人排了8小時卻沒能買到東西，最終連一句道歉都沒有。」

熱門商品以前都是靠抽簽和限購，現在怎麽成提前排隊了？這位購物者還提出質疑：「那些拿著早享卡入園、很早就開始排隊的人，是怎麽得到消息的。」