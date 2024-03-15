河北3少年用鐵鍬打死同學再埋屍 亡者臉部血肉模糊

網傳三名犯嫌。（取材自X平台）

河北邯鄲發生一起初中生殺人毀屍案。3初中生拿鐵鍬將王姓同學打死，頭臉部嚴重碎爛後，再將其掩埋蔬菜大棚。其中一人是死者同桌，事後若無其事上課，連家人也跑了，直到警方調出監控才認罪，讓全網怒吼「殺人償命」。男孩遺體被抬出時，有女子想接近被警方攔下，連孩子最後一面也見不到。

來源：YouTube

此案受到關注是因受害人王姓同學的姑姑在網上發文稱，涉案三名初中生長期霸凌其侄子，3月10日，三人合夥將侄子騙至蔬菜大棚後，把其微信 上的191元全部轉走，手機關機搶走。隨後三個人分工合作，有人回家拿鐵鍬，有人控制王姓同學，有人在大棚門口望風，「有預謀，分工明確」。

下午5點，三個人用鐵鍬把王姓同學活活打死，犯案後第二天面不改色去上學，還以王姓同學被「一個不認識的小矮個帶走了」分散家屬和警察的注意力，直到家屬調取監控才承認，埋屍處就在主嫌家門口幾百米處。

張莊村委會證實，三名犯罪嫌疑人已被抓捕。該案相關話題一度衝上熱搜，但深夜時相關報導突然接連被從入口網站、微博 上撤下，引發大批網民怒批「這也要掩蓋？是一條人命耶」、「我就守在這裡，看你們何時才要面對」。

「巧合」的是，14日上午，微博又出現了相關話題，陸續有報導出現，截至15日上午10時，相關話題閱讀量總計已超3.5億次。

新黃河報導，王姓同學的父親表示，他的孩子今年13歲，就讀於邯鄲市肥鄉區某中學。3月10日下午1點左右，孩子告訴他奶奶有同學約他出去玩，下午5點再給他打電話時卻關機，家裡急著尋人到晚上10點未果報警。「他舅舅在現場看孩子遺體時發現，孩子的臉被鐵鍬鏟得面目全非。」

王先生哽咽著說，兒子曾表示不願上學，「我們以為孩子貪玩，並沒有當回事，後來才知道孩子在學校受到了霸凌。」

另據正觀新聞報導，王姓同學的姑姑王女士說，學校目前尚未給出說法。她表示，三名嫌疑人的家屬至今沒有出面致歉，「據我所知其中兩戶人家已經人去樓空了」，