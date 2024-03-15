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江蘇1高校學生情侶在食堂親熱? 視頻瘋傳 校方出面了

中國新聞組／北京15日電
網傳一對大學生情侶在學校食堂一角親熱畫面。（視頻截圖）
網傳一對大學生情侶在學校食堂一角親熱畫面。（視頻截圖）

近日一段江蘇宿遷某高校一對學生情侶在食堂上演不雅動作視頻在網路流傳，還衝上了微博熱搜。視頻中，學生情侶吃完飯後，在食堂一角親熱，沒多久男生將女生舉起來，坐在自己的腿上，接下來兩人用羽絨服遮擋，全程都被在場疑似多位同學拍下並上傳網路。涉事學校稱已對兩名學生進行批評教育，但視頻被拼接，當事人已報警。

據網易報導，這段視頻被傳上網路後，引來大批網民們圍觀，有人認為尺度還好，有人猜測學生情侶在羽絨服後面做了些什麼「動作」，由於視頻顯示，這對情侶的桌上還留有疑似剛吃完飯的餐具，旁邊也還有正在用餐的學生，疑似是在食堂供餐期間就情不自禁親熱。

而且據網傳視頻，現場有多種不同的拍攝角度，疑似當時不只一人拍視頻，還有其他學生也從不同座位拍攝並上傳網路。

視頻登上熱搜後，引起了校方的重視。網傳校方的工作人員回應，在事發當天就已經在處理這個事情了，通過視頻的環境來看，並不是該校。

該學院昨天再發聲明稱，有關該校學生「食堂」「吃瓜」等帖文流傳，經核實，一段視頻非該校場景，另一段視頻是兩名學生情侶就餐時摟抱嬉戲被拍，內容被剪輯後傳播。目前，學院已對兩名學生批評教育，兩名被拍攝的學生已主動報警。

網傳一對大學生情侶在學校食堂一角親熱畫面。（視頻截圖）
網傳一對大學生情侶在學校食堂一角親熱畫面。（視頻截圖）

此視頻引來網民熱議，關注點各不相同，有人是吃瓜心態，有的人認為這是當代教育出了問題，也有人認為不該把視頻傳到網上。

網民紛紛留言評論：「食堂都能成為 play中的一環呀，我們是npc嗎？」「天呢，那周邊可是一群孩子」「人有三急，熱戀中的大學生有四急」「這就是傳統教育，國學教育丟失的後果，該重視了」「底褲都給剪沒了，用心何其毒也」「建議重罰拍視頻發網上者，可以其涉嫌侵犯肖像權起訴」。

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