安徽43歲、三孩媽抽脂亡 監護器響16分鐘被當故障

龐先生提供的張女生前照片。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

安徽阜陽一名43歲婦人做抽脂手術死亡。死者丈夫指控，妻子因麻醉事故死亡，該醫院場地、人員的資質都不全，「手術過程中，監護儀器響16分鐘，竟然以為是機器故障，還在繼續手術」，一怒之下告上法院。

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封面新聞報導，安徽阜陽的龐先生提起妻子的死亡，依舊哽咽難止，他說，妻子在一名熟人數月的勸說下，趁他出差時，到阜陽愛她醫療整形門診（簡稱愛她醫療）接受抽脂手術。當時妻子身高158公分，體重60公斤。2023年1月7日動手術，1月17日死亡，從此與丈夫、3個孩子陰陽兩隔。

阜陽市醫學會出具的「醫療事故鑑定書」顯示，當天上午10點15分，張姓婦人接受了局部麻醉和靜脈麻醉下的腰腹抽脂，10點47分心電監護檢測 儀出現異常，但未予以處理，11點08分患者出現心臟驟停，現場進行心肺復甦救治，11點41分愛她醫療人員撥打急救電話，11點57分患者被轉入人民醫院重症監護區。之後，張女持續處於循環衰竭狀態，直至1月17日死亡。

據報導，司法鑑定張女是麻醉相關性心臟驟停致多臟器功能衰竭死亡。「醫療事故鑑定書」還顯示，張女在手術前一日在該整形醫院進行手術前的體檢，發現凝血功能異常。

龐先生說，手術監控顯示，心電監護儀器異常警報後，被麻醉師判斷為儀器故障，「他在到處排查儀器，醫師還繼續在手術，從儀器報警到發現異常，有16分鐘」，不可思議的是，「手術室裡的護士居然也拿起手術設備，進行了3分鐘抽脂操作」。

監視器畫面中麻醉師的不專業、護士的違規操作讓龐男感到憤怒。更讓他意想不到的是，這台手術的場所、參與人員，都有問題，「主刀醫師、麻醉師都不是這家醫院的醫師，屬於接單掙錢的遊醫」。

「醫療事故鑑定書」稱，手術醫師不具備單獨開展醫療美容外科手術資格；麻醉醫師不具備獨立實施麻醉資格；手術醫師和麻醉醫師註冊執業地點不在醫方醫療機構，屬於未按照註冊的執業地點執業；手術護士不具備醫療美容外科手術資格，術中進行抽脂手術操作，屬於非醫師行醫。

此外，愛她醫療門診的手術室無喉鏡、氣管插管套件、除顫儀等麻醉及搶救相關設備，不具備全麻條件；醫院術前檢查發現患者凝血功能不佳，醫方未能引起重視，依舊對患者實施了手術。

報導說，2024年1月，張女死亡案一審開庭，主刀醫師、麻醉師被控醫療事故罪。龐男表示，希望以非法行為罪追究上述兩人。龐男稱，「醫療事故致人死亡只能判三年以下，非法行醫致人死亡可判十年以上」。