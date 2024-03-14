舟山船老大再次出手 捨棄36萬元蟹籠救16人 獲25萬獎勵

舟山市人民政府獎勵沈華忠（左）25萬元人民幣。（取材自競舟新聞）

「浙岱漁11492」號漁船船長沈華忠和船員近日在長江口漁場下網捕蟹時，發現一艘載著15名散貨船落水船員的救生艇和另一名船員在海上漂浮，沈華忠二話不說，捨棄6300個總值超36萬元（人民幣，下同）的蟹籠「拋籠救人」，16人均獲救，沈華忠獲政府給予見義勇為獎勵金25萬元。此前沈華忠也曾為救人斬斷價值10多萬元蟹籠，他說，只要能救人，仍會義無反顧。

據極目新聞報導，3月12日上午10時左右，在長江口漁場162海區，「浙岱漁11492」船進行下網捕蟹作業時，多名船員發現一艘散貨船冒煙，附近還有一艘救生艇在海面上漂浮，艇上共有15名船員，還有1名船員漂浮在海面上。

沈華忠當機立斷，讓漁船上的船員們斬斷已經放置完成的蟹籠，全速行至救生艇附近，先拋下救生圈，將漂浮在水中的船員救起，隨後將艇上船員逐一拉到漁船上。

「如果收起蟹籠再去救人，至少要三個小時。船長毫不猶豫讓我們『拋籠救人』。」12日晚，16名獲救的船員全部登上「東海救101」輪後，沈華忠才駕船於13日淩晨1時30分左右返回岱山。

坐在救生艇上的散貨船船員在海上漂浮。（取材自浙江新聞）

對於沈華忠捨棄6300個總價值超36萬元的蟹籠勇救16名落水船員，3月13日，浙江省舟山市人民政府決定給予其見義勇為獎勵金25萬元，並於13日上午由相關領導特地趕赴沈華忠漁船靠岸的港口，登上「浙岱漁11492」漁船，將獎勵親手送到他手中。

據了解，這不是沈華忠第一次海上救人。2021年9月26日，沈華忠在進行捕撈作業時也曾救起16名遇險船員，當時他也同樣斬斷了正在回收的價值10多萬元的蟹籠。沈華忠說他沒有絲毫猶豫，「不是錢的問題，是人命關天的事，蟹籠丟掉可以再賺，一定要先救人。」

2022年1月，沈華忠獲評2021年度「浙江驕傲」人物。一年後，舟山市人民政府給予見義勇為人員沈華忠記二等功。2023年，他又因此榮膺第八屆浙江省見義勇為道德模範。當時他說，「只要把人救上來就好。以後再碰到這樣的事，還會義無反顧。」

沈華忠是岱山縣的一名普通漁民，當船長20多年，還有段更早的救人經歷，2019年9月，一艘漁船在衢山琵琶欄西側海域與外籍貨船碰撞，正在港口作業的沈華忠接到消息後，立刻停止作業，趕往事發海域展開救援。

拿到25萬元的獎勵金，沈華忠也回應稱，獎金是意外之喜，更是一份莫大的鼓勵，讓他繼續發揚舟山漁民扶危救困的精神。